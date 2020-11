Para Laura Pausini, Sophia Loren es su maestra de vida

Fue en 2003 cuando Laura Pausini conoció a Sophia Loren personalmente. Esto sucedió en una exclusiva fiesta en Hollywood, cuyo anfitrión era el diseñador Giorgio Armani. “La vi entrar de lejos, y me dio taquicardia. Para una italiana encontrarla en persona es una cosa gigante”, recordó la cantante con una enorme sonrisa en su rostro.

A partir de ese momento, tuvieron una serie de encuentros en distintas partes del mundo, a través de los cuales aprendió a ver la vida bajo otro lente. En una plática virtual desde su casa en Roma, Laura narró con visible emoción lo que ha significado para ella convivir con la actriz, y cómo sus consejos la ayudaron en uno de los momentos más difíciles de su vida.

“Es muy maternal y protectora, te protege a su manera cuando te ve frágil o tímida. A través de sus palabras te deja sentir este cobijo, en una frase te abre el mundo. Cuando no podía tener hijos, estaba un poco triste y tuve una charla con ella, salí de ahí casi embarazada por lo mucho que sus palabras me cambiaron la perspectiva”.

Conforme avanza la charla, la cantante no puede evitar reconocer el gran talento de Sophia en la parte profesional, pues considera que han sido pocos los artistas italianos que han logrado una carrera tan exitosa a nivel internacional. “En Italia, incluso quienes no siguen su trabajo sonríen de orgullo al oír su nombre. Ha hecho un viaje muy respetuoso para nuestra tierra”.

MADRE ORGULLOSA

Ahora, la vida vuelve a reunir a las dos artistas a través de la película La vida por delante, cuya canción principal, Io sí, es interpretada por Laura. La cinta narra la historia de una sobreviviente del Holocausto que da refugio a un niño de la calle, y termina por entablar una amistad con él.

La cantautora se mostró agradecida de haber colaborado en un proyecto que muestra la faceta solidaria del ser humano, ya que fortaleció las enseñanzas que busca transmitirle a su hija de siete años.

"La película une todas las cosas que le trato de enseñar a mi Paola, son valores importantes para mí. Habla de empatía, de fraternidad, de ayuda, de comprensión y dejar libres a los otros. Trata sobre no tener miedo de ser únicos, y ese es el mensaje que deseo que aprenda, que a lo largo de la vida, vamos a encontrar personas que no son iguales a nosotros y eso nos enriquece", comentó.

Y es que para ella ser madre es la mayor responsabilidad, pero al mismo tiempo la dicha más grande. Por ello, aprovechó el espacio para expresar el cariño que siente hacia su pequeña, y compartir lo mucho que la ha ayudado a crecer como persona y como artista.

"Desde que mi hija nació soy más Laura que nunca, todas las personas que trabajan conmigo y yo pensábamos que cuando fuera madre por primera vez trabajaría y viajaría un poco menos, pero he seguido muy activa. Ella me ha permitido ser yo a la enésima potencia, me da todo, me deja ser yo".

Por el momento, Laura no tiene planeado sacar nueva música, ya que desea esperar al nacimiento de un tema que le ponga “la piel chinita", y regresar con toda la fuerza a la escena musical. Su único plan concreto es esperar a que pase la emergencia sanitaria para retomar sus actividades normales, y poder viajar a México “y comer un buen guacamole".