Por esta razón Laura Bozzo fue vinculada a proceso

La famosa conductora peruana, Laura Bozzo, fue vinculada a proceso por el presunto delito de evasión fiscal por la FGR.

Debido a lo anterior, podría pasar un tiempo en presión preventiva en el reclusorio de Santiaguito, en Almoloya de Juárez.

La noticia fue dada a conocer en el programa Hoy de Televisa y en Sale el Sol, de Imagen Entretenimiento.

Los conductores de dicho programa reaccionaron con sorpresa, pues Bozzo se hizo cercana a la producción desde que participó en el reality 'Las Estrellas Bailan en Hoy'.





Galilea Montijo dijo que no han podido localizarla





La conductora Galilea Montijo se hizo muy cercana a Laura, tanto que expresó que intentó contactarla para preguntarle qué estaba pasando, pero no obtuvo respuesta.

"Más adelante vamos a hablar de ella, vamos a tener más información por lo que nos están diciendo. No la encontramos, no contesta, entonces no sabemos mucho.. bueno", dijo Montijo.





¿Por qué fue vinculada a proceso?





Según información de medios nacionales, la conductora cometió presuntamente un delito fiscal que rebasa los 12 millones de pesos tras vender un inmueble que había sido embargado por el SAT (Servicio de Administración Tributaria).

El embargo pretendía garantizar el cumplimiento de una deuda por 13,769 millones de pesos, y al comercializarlo, Bozzo incurrió en el delito conocido como “depositario infiel”, el cual consta de una pena de 3 a 9 años en prisión.

La famosa tiene 48 horas para acudir voluntariamente ante la FGR, pues aún no hay orden de aprehensión.

Laura no tiene registrada una dirección permanente y podría existir ‘riesgo de fuga’, según las autoridades.

Cabe mencionar que, no es el primer problema que Bozzo tiene con el SAT, pues años atrás fue acusada de evasión fiscal.