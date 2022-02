Doña Cuquita no puede ver a Alejandro Fernández después de la muerte de Chente: confiesa dolorosa razón

Ya han pasado poco más de dos meses desde que México y la dinastía Fernández lloraron la muerte del Rey de la música ranchera, sin embargo, su legado y su espíritu continúan presentes. Doña Cuquita fue quien más resintió esta gran pérdida, y de hecho confesó que no puede ver a su hijo Alejandro Fernández después de la muerte de Don Chente; te contamos cuál es la dolorosa razón.

Cabe destacar que poco a poco los familiares de Vicente Fernández han ido retomando su vida, pero el duelo no es igual para todos, pues cada quien lo enfrenta a su modo.

¿Por qué Doña Cuquita no ha podido ver a Alejandro Fernández en un escenario?





La viuda del ‘Charro de Huentitán’ confesó que no se ha atrevido a ver a su hijo sobre el escenario debido a que aún no se siente lista para ello. Lo anterior es comprensible, puesto que escuchar a Alejandro cantar, acompañado de mariachis, sin duda alguna le recordará a su gran amor, con quien compartió muchos años de su vida.

Doña Cuquita hizo su emotiva confesión durante un encuentro que tuvo con la prensa, en el cual habló sobre la reciente gira del cantante, la cual se titula ‘Hecho en México’.

“Cuando Alejandro estaba ensayando no pude, empecé a llorar, me salí y dije: ‘bueno que estoy haciendo aquí, si no estoy preparada. Le dije: ‘sabes qué, no…’, nada más con verlo ensayar y el mariachi le dije: ‘no, no estoy lista, mejor me voy’”, expresó María del Refugio Abarca Villaseñor luego de que Alejandro compartiera la visita sorpresa que le hizo.

Fue así como la mamá del 'Potrillo' aseguró que aún le duele ver cantar a su querido hijo, pues se le vienen a la mente muchos recuerdos y le gana la nostalgia.

Alejandro compartiera la visita sorpresa que recibió de su madre durante los ensayos para su gira | Foto: Instagram | @alexoficial





¿Cuándo era el cumpleaños de Vicente Fernández?





El pasado 17 de febrero el cantante habría cumplido 82 años, motivo por el cual su familia ofreció una misa muy especial en su honor, la cual se realizó en su rancho Los tres potrillos.

Familiares de la leyenda de la música mexicana asistieron a la celebración y todos se encargaron de soltar globos blancos al cielo mientras de fondo los mariachis entonaban las mañanitas. Sin duda alguna fue un momento muy emotivo, por lo tanto, muchos no pudieron contener las lágrimas.





¿Cómo es la vida de Doña Cuquita desde que murió Vicente Fernández?





Doña Cuquita expresó que a pesar de que su esposo ya no la acompaña en vida, siente su presencia todos los días:

“Increíble, pero se forma una cruz en mi cama, de verdad. Con la colcha, con todo se forma una cruz a diario. Yo le digo: no te preocupes, nadie va a ocupar tu lugar”, externó la viuda de Chente en entrevista para el programa Venga la Alegría, afirmando que el espíritu de su amado se manifiesta de esa manera en la habitación que compartían.

Además, ella acude todos los días a visitar la tumba en la que descansan los restos del rey de las rancheras y acompañada por alguno de sus hijos, comienza a rezar con mucho amor.

“Todos los días a las cinco de la tarde vengo y le rezo su rosario”, expresó quien duró casi 58 años casada con el gran Don Vicente Fernández.

Doña Cuquita acude todos los días a visitar la tumba en la que descansan los restos de Don Chente | Foto: Instagram | @vicentefdez









