Braquidactilia: la anomalía congénita que tiene Meghan Fox, ¿lo habías notado?

Si te preguntan quien es una de las actrices más hermosas del mundo, ¿qué responderías?, seguro entre las famosas que pensaste se encuentra Megan Fox, pues posee una belleza y talento inigualables, pero no todo es color de rosas, de hecho ella tiene un padecimiento: Braquidactilia: una anomalía congénita, ¿lo habías notado?.

Así es, ni los artistas son perfectos, eso sí, sus fanáticos y seres queridos los siguen admirando y queriendo pese a sus pequeños ‘defectitos’, pues estos no los definen como personas, además, ¿quién no tiene alguno?. Te contamos de qué se trata este padecimiento que Megan tiene y los de algunos otros famosos.

¿Qué es la braquidactilia?





La braquidactilia es un padecimiento que provoca que los dedos de las personas sean cortos y muy gruesos. Dicha malformación es perceptible y es más común de lo que te imaginas.

La enfermedad que Megan Fox tiene también es conocida con otros términos, tales como pulgar muñón, pulgar equino varo, pulgar gordo, entre otros.

Incluso en el pasado se le llamaba ‘pulgar del asesino’, un apodo que los adivinos gitanos solían utilizar.

Aproximadamente el 4% de los habitantes del mundo tienen pulgares como los de Megan, así que no es tan raro.

La braquidactilia es un padecimiento que tiene Megan Fox; hace que sus dedos sean cortos y muy gruesos | Foto: Facebook ! Diabólica tentación / Pixabay

¿Qué otros padecimientos tiene Megan Fox?





La bella intérprete de ‘Diabólica tentación’, también ha revelado en diversas ocasiones que sufre de un trastorno obsesivo compulsivo, es decir, que sobre piensa mucho las cosas y tiene miedos que la orillan a utilizar comportamientos repetitivos en su vida diaria.

“Esto es una enfermedad, yo tengo una enfermedad. Cada vez que alguien usa un baño y tira de la cadena, todas las bacterias se disparan al aire", dijo la famosa en una entrevista que ofreció para la revista Allure.

Además, Megan Fox suele llevar en su bolsillo cubiertos, pues le aterra utilizar los de otros restaurantes o establecimientos.

“¿Poner mi boca donde han estado un millón de otras bocas, simplemente sabiendo todas las bacterias que llevas en tu boca? ¡Ucch!”, expresó.

megan fox is absolutely stunning pic.twitter.com/jJB3h0kVhZ — ke (@mrobb1e) March 12, 2022





¿Qué otros famosos tienen enfermedades extrañas?





Así es, Megan Fox no es la única que tiene una enfermedad extraña o poco conocida. Te decimos otros famosos con padecimientos que seguro no conocías.

Halle Berry tiene 6 dedos en uno de sus pies, lo cual se trata de una malformación de nacimiento.

Me acabo de enterar que Halle Berry tiene 6 dedos. pic.twitter.com/h7eaxVqYy3 — Quino Oneto Gaona (@quinoonetogaona) June 4, 2016

Joaquin Phoenix, conocido por su impresionante papel en el Guasón, tiene una enorme cicatriz que abarca su nariz hasta el labio.

El famoso cantante David Bowie tiene un ojo color azul y otro color marrón, una imperfección que desarrolló cuando tenía 14 años.

Brad Pitt, el guapísimo actor padece prosopagnosia desde el 2013, la cual es una trastorno neurológico que hace que el cerebro y la vista se desconecten, por lo tanto, le cuesta trabajo reconocer los rostros de las personas.

There are face-blind people who will see themselves in the mirror or in the reflection of a window, and think ‘hey, who’s there?’

Quite annoying. The late Oliver Sacks had prosopagnosia, and both Stephen Fry and Brad Pitt are said to be face-blind too. pic.twitter.com/2wiIm80gHu — Ha ha ze jom (@Belgiumers) December 9, 2018





