Retrasan estreno de James Bond por coronavirus, será en noviembre

El estreno de la próxima película de la saga James Bond, "Sin tiempo para morir", ha sido retrasado de abril a noviembre, anunciaron el miércoles sus productores, en un contexto de creciente temor por el brote del nuevo coronavirus.

La película se estrenará en el Reino Unido el 12 de noviembre y en Estados Unidos el 25 de noviembre, con fechas para el resto del mundo aún por confirmar, anunciaron en Twitter.

"MGM, Universal y los productores Michael G. Wilson y Barbara Broccoli anunciaron hoy que tras cuidadosa consideración y evaluación del mercado cinematográfico mundial, el lanzamiento de 'No Time to Die' se pospondrá hasta noviembre de 2020", anunció la cuenta Twitter oficial de 007.

Grupos de fans del célebre espía al servicio de su majestad habían lanzado la víspera peticiones para que se retrasase la llegada de la nueva entrega a unas salas de cine con cada vez menos frecuentación debido a los temores por la epidemia de covid-19.

Desde su aparición a finales de año, el virus ha infectado a más de 93 mil personas en todo el mundo y matado a más de 3 mil 200, principalmente en China, y numerosos países luchan ahora por contener su propagación.

Algunos comenzaron a cancelar eventos como partidos de fútbol, carnavales, conciertos y reuniones comerciales como el Salón Internacional del Automóvil de Ginebra.

"Sin tiempo para morir", la 25ª entrega de la saga saca a Bond de su retiro en Jamaica, por la petición de ayuda de su viejo amigo y agente de la CIA Felix Leiter.

Esta debe ser la última película del actor Daniel Craig como 007, después de haber protagonizado los cuatro filmes anteriores.