Rivers Cuomo, vocalista de Weezer, es el fan número uno de los Tiburones Rojos y este VIDEO lo confirma

Fundado un 9 de abril de 1943, el club de los extintos Tiburones Rojos de Veracruz fue uno de los más importantes y representativos de la liga profesional mexicana.

La gran leyenda, Luis de la Fuente y Hoyos “El Pirata”, René Higuita, Antonio Carlos Santos, Cuauhtémoc Blanco, Christian “El Chaco” Giménez, Leandro Romagnoli o Julio Furch son solo algunos de los jugadores que más han marcado a la afición a lo largo de los años gracias a sus inolvidables actuaciones.

Te puede interesar: Nuevo talento llega a Sony Music: Yeri Mua firma contrato para grabar su primer álbum

Las míticas tonalidades rojizas, azules y blancas de su uniforme, además de un gran estadio y la apasionada afición, fueron la combinación perfecta para contar con uno de los clubes más apreciados y entrañables, mismo que sigue siendo recordado por los propios jarochos e incluso extranjeros.

Celebridades El portero veracruzano Sebastián Jurado se casa con Marisol Merodio

Prueba de ello es la historia de Rivers Cuomo, cantante, guitarrista y compositor de la banda estadounidense Weezer, quien guarda un cariño muy especial por México, Veracruz, y en especial, por este inolvidable club al haber portado en más de una ocasión su jersey.

¿Por qué Rivers Cuomo es aficionado de los Tiburones Rojos de Veracruz?

Fue durante una entrevista con el conductor de televisión Claudio Rodríguez, más conocido por su participación en el canal de Telehit, cuando Rivers Cuomo compartió la anécdota de cómo fue que consiguió una playera de los Tiburones Rojos, misma que ha utilizado en varias presentaciones en México e incluso en videos musicales.

La historia se desarrolla justo antes de que el artista alcanzara la fama con la legendaria banda, pues Cuomo señaló que su relación con los Tiburones Rojos nació cuando tenía 20 años durante un viaje a nuestro país, en donde logró llegar al estado de Veracruz.

“No tenía mucho dinero pero tomé un camión hacia Veracruz y había un niño que tenía 11 o 12 años, se me acercó y empezó a hablar conmigo”, señaló.

El pequeño lo ayudó para conocer un poco más sobre la zona, además de que le ofreció quedarse en su vivienda junto con su familia, quienes lo acogieron durante algunos días, “casi no tenían dinero pero me dieron de comer e insistieron que me quedara en la cama del papá y él durmió en el piso”.

Tras convivir con ellos, Rivers decidió regresar a Estados Unidos y fue cuando al despedirse, el niño le regaló su playera de los Tiburones Rojos de Veracruz, misma que ha resguardado con cariño pues “es mi jersey favorito solo para recordarme la bondad de la gente”.

Rivers Cuomo, guitarrista de Weezer, ha usado en varios de sus conciertos la playera del Veracruz.



La razón es que cuando tenía 20 años hizo un viaje a Veracruz pero se quedó sin dinero, un joven le enseñó el Puerto y le dió asilo en su casa. pic.twitter.com/zuVxrsjL3l — Rafael Rosete🦈 (@RafaelRosete) September 22, 2021

La playera cuenta con uno de los diseños posiblemente más recordados y atesorados por los seguidores del club, pues se trata de una edición de la temporada 1990-1991, característica por tener el logotipo en la parte central, además de una “V” en color blanco que llega hasta la zona de las mangas.

Entre alguna de las apariciones más recordadas con esta playera se encuentra la grabación del videoclip del sencillo “The Sweater Song” en donde se puede observar en primer plano al artista portando el conjunto del “Tibu”.

Además, la ha utilizado en conciertos desde el año 2005 hasta 2014 en distintas ciudades y festivales no solo de México sino del mundo entero.

Nacido un 13 de junio de 1970, Rivers Cuomo es considerado como uno de los artistas más importantes dentro del rock gracias a su participación e influencia dentro de Weezer.

Seguramente has escuchado en más de una ocasión alguna de sus grandes éxitos como “Island In The Sun” de su álbum del mismo nombre lanzado en 2001, además de otras obras como “Say It Ain’t So”, “Buddy Holly” o Beverly Hills”.

Mantente informado de este y más temas en nuestro canal de YouTube ⬇️