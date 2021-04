Salo Loyo aplaude la honestidad de Luis Miguel

En el año 2000 el pianista y productor Salo Loyo obtuvo dos Grammys Latino como Mejor Álbum y Mejor Álbum Pop Masculino por su colaboración en el disco Amarte es un placer de Luis Miguel, el cual además fue reconocido con múltiple platino en Argentina, Chile, México y España.

Una de las razones por las cuales este trabajo destacó tanto en su época, fue porque en aquel entonces algunos artistas latinos como Shakira, Enrique Iglesias y Ricky Martín se sumaban a la tendencia de lanzar canciones en inglés, acto que El sol rechazó categóricamente, pues deseaba mantenerse fiel a su estilo.

Celebridades El cantante brasileño Roberto Carlos cumple ocho décadas de vida

Loyo, quien además forma parte de la banda de músicos de El Sol desde 2002, platicó que su congruencia al momento de grabar nuevos temas es una de las cualidades que le han permitido llegar tan lejos.

“Empezó desde niño, ha trabajado con los más grandes de la industria, es algo que él ha absorbido también y por eso está donde está”, señaló. “Lo que son los arreglos y ese tipo de cosas, tiene su visión muy clara, no vas a llegar y lo vas a cambiar, es algo que le admiro mucho, que no se deja guiar por tendencias”.

El también compositor confesó que él mismo ha aprendido mucho durante los años que lleva trabajando con Luis Miguel, especialmente el valor de que un artista sea honesto frente a su público.

Debido a que hoy en día hay mucha competencia, Salo asegura que como músico es muy fácil darse cuenta cuando un cantante busca únicamente triunfar desde el punto de vista de la mercadotecnia. “En realidad soy muy neurótico, cuando me doy cuenta de eso pierdo total interés”, afirma.

Dado que su nombre ya es conocido en la industria, muchos han tocado a su puerta con la esperanza de seguir los pasos de Luismi, pero él siempre les aconseja que no busquen imitar a una figura que es imposible emular.

“Muchas veces me llaman y me dicen que quieren una canción pero onda Luis Miguel, y lo primero que les digo es ¿por qué se quieren subir al ring con alguien que los va a noquear al primer golpe?. Padrísimo que lo admiren, que le aprendan, pero que dejen su voz brillar, y su identidad salir”.

▶️ Mantente informado en nuestro canal de Google Noticias

Para hacer llegar estas enseñanzas a más gente, Salo ofrecerá el curso Arreglo y producción pop, donde además de información técnica, dedicará unas sesiones a charlar sobre su experiencia lidiando con mánagers y artistas (también ha trabajado con figuras como Marco Antonio Solís, Charlie Zaa y Jon Anderson) que ha aprendido en la escuela de la vida.

“Puedes ser el mejor músico, pero si no estás armado de herramientas sociales, como platicar y presentar tus trabajos, compartir tus ideas y recibir las de otro artista, es muy difícil. Son cosas que he aprendido, y me han costado muchos años tener tan claras”, finalizó.