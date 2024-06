"El día más importante" Marisol Merodio llega al altar con el portero veracruzano Sebastián Jurado

Durante el receso de la Liga MX y con la selección nacional a punto de comenzar su camino en la Copa América 2024, una noticia que dio mucha alegría a la afición y amigos, fue la unión en matrimonio del portero veracruzano Sebastián Jurado y su ahora esposa Marisol Merodio, una historia que puedes seguir en las redes sociales de la pareja.

Cabe señalar que muchos jugadores de los Tiburones Rojos del Veracruz que compartieron vestidor con una de los guardametas más famosos de Veracruz, le compartieron su alegría y consejos a Sebastián Jurado, quien en su cuenta de Instagram, posteó mucho momento de su relación con Marisol Merodio, hasta el día en el que pidió su mano y entregó el anillo.

¿El día más feliz de la vida?

No podemos confirmar si el matrimonio es de los momento más felices en la vida de las parejas, pero lo que podemos asegurar que para Marisol y Sebastián si fue un momento espectacular, lleno de amo y alegría, además de compartir a sus seguidores en Instagram y otras redes sociales, muchos momento tiernos en pareja.

Algo que podemos destacar si hacemos la comparación de las cuentas de Instagram de Sebastián Jurado y Marisol Merodio, es que en la cuenta de Marisol es la que más detalles podrás apreciar del proceso, desde que dio el sí, pasando por elegir el vestido, la organización de la fiesta y la ceremonia religiosa.

Mientras que Sebastián Jurado, también publicó momento de su relación, pero lo combina con parte de su entrenamiento y preparación bajos los tres postes de equipo Bravos de Juárez, equipo con el que al momento se encuentra jugando, pero no es queja, simplemente es ver que cada “cabeza es un mundo” y cada quien celebra sus alegría como le gusta.

¿Cuándo se casaron Marisol Merodio y Sebastián Jurado?

De acuerdo a la cuenta de Instagram de Marisol Merodio que es @marisomerodio todo junto y sin mayúsculas, la ceremonia se realizó el pasado 8 de junio del 2024, y en su mensaje comparte la frase “y así llegó el día más importante de nuestras vidas…” publicación que viene acompañada de varias fotos de la pareja.

Algo que tenemos que platicar, es que la organización de la boda tardo aproximadamente un año, el arquero jarocho todavía jugaba con la máquina celeste de Cruz Azul, por lo que la noticia del matrimonio no tomó por sorpresa a nadie, en el mensaje que posteó el jugador veracruzano, cita un frase de la biblia “así que no son ya más dos, sino una sola carne; por tanto, lo Dios juntó, no lo separe el hombre”, Mateo 19:6.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Sebastian Jurado Roca (@seba_jurado)

Si eres fan de las historias de amor, no dejes pasar esta oportunidad, ya que solo necesitas tener una cuenta de Instagram y seguir a la feliz pareja, claro que te vamos a dejar algunos posteos para que puedas leerlos, igual y hasta alguna idea te pueden dar si estás a punto de comprometerte, o ya vas camino a organizar la fiesta. ¡Felicidades a los novios!