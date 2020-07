¡Selena Gomez cumple 28 y celebramos con su música!

Sí, todavía tiene carita de niña, pero este día, Selena Gómez está celebrando su cumpleaños número 28.

La cantante, actriz, empresaria y productora nacida en el estado de Texas, Estados Unidos, comenzó su carrera en el programa “Barney y sus Amigos”, cuando tenía apenas 10 años de edad. También participó en algunas películas y series infantiles y para adolescentes, como “Spy Kids 3”, “Hannah Montana” y “Another Cinderella Story”.

Sin embargo, la serie con la saltaría a la fama fue “Wizards of Waverly Place”, que estuvo al aire de 2007 a 2012.

“Kiss & Tell” fue el nombre de su primer material como cantante, al frente de la banda llamada “Selena and the Scene”, publicado en 2009. Ya como solista, en 2013 lanzó al mercado “Stars Dance”, de dónde se desprendió el sencillo “Come & Get It”. A este álbum le siguió “Revival”, del cual eligió el tema “Good for you”, como sencillo de lanzamiento.

Sin lugar a dudas, fue su indiscutible talento lo que en primer lugar le mereció la fama internacional, no obstante, su imagen cobró una descomunal relevancia mediática, luego que se diera a conocer su relación sentimental con Justin Bieber.

Las dos estrellas de la música se conocieron cuando Selena tenía sólo 17 años de edad, sin embargo, aunque ya existían rumores de que entre ellos existía algo más que una simple amistad, fue hasta marzo del 2011 cuando en un show de televisión, confirmó que salían como pareja.

Desde entonces, la joven pareja se dedicó a vivir una verdadera novela, que incluyó rupturas, reconciliaciones, infidelidades, declaraciones desafortunadas, hasta que Justin contrajo matrimonio con Hailey Baldwin en 2019.

Hoy, día en que Selena celebra un año más de vida, recordamos tres de sus más grandes éxitos.

Come and get it

Obviamente, este tema no podía faltar, pues fue el que consolidó si figura como solista y estrella del pop. Se estrenó en 2013.

The heart wants what it wants

También estrenada en 2013, que formó parte de su disco “For You”. Le letra de la canción hizo pensar a muchos de sus fanáticos que estaba dedicada a Justin Bieber, ya que profundiza en los altibajos de las relaciones amorosas.

Lose you to love me

Definitivamente, es una canción en la que Gómez dice adiós a los años de tormentoso romance con el cantante canadiense. Se publicó en 2020, como parte del disco “Rare”. Según la intérprete, su intención es que quien la escuche sepa que siempre hay esperanza.