Los peores momentos del show de medio tiempo del Super Bowl

El medio tiempo del Super Bowl está caracterizado por ser uno de los espectáculos más sorprendentes al reunir a los artistas más reconocidos, con grandes coreografías y épicos momentos para aquellos que disfrutan la final de la NFL.

Grandes leyendas se han consolidado en el escenario del Super Bowl, sin embargo no siempre ha sido así, en algunos casos la mala actuación ha hundido la carrera de los cantantes, provocado momentos épicos y dormido a los espectadores.

Por eso aquí los 5 peores momentos del show de medios tiempo en la historia del Super Bowl:

Janet Jackson y Justin Timberlake

Abrimos este conteo con un momento que causó gran polémica al ser visto por millones de personas alrededor del mundo. Durante el Super Bowl 38, Janet se encontraba cantando Rock Your Body cuando a Justin Timberlake se le ocurrió arrancarle parte del escote de la cantante dejando ver su pezón, inmediatamente las luces del estadio se apagaron, pero la imagen quedó fotografiada para medios de todas partes del mundo.

Segundo intento fallido de Justin Timberlake

Catorce años después, en 2018, la NFL quiso darle otra oportunidad a Justin Timberlake, pero los resultados tampoco fueron buenos: un show gris que no encendió al público, malas críticas y un fallido homenaje a Prince que incluso molestó a la familia del cantante.

Red Hot Chilli Peppers y Bruno Mars

Corría el año de 2014 y como todos los Super Bowl, la gente estaba ansiosa por el espectáculo de medio tiempo, sobre todo por la aparición de unos viejos conocidos: Los Red Hot Chilli Peppers. Todo era hermoso, Bruno Mars era el acto principal y luego apareció esta banda, en ese entonces la magia acabó, pues los aficionados y televidentes se dieron cuenta que los instrumentos estaban desconectados. Sí, así es... ¡nos engañaron a todos!

Phil Collins, Christina Aguilera, Enrique Iglesias y Toni Braxton

El Super Bowl 34 llegó con tanta miel que fue criticado por aburrir a la mayoría. La producción a cargo de Disney se pasó de cursilerías que empalagó a todos entre ellas canciones de reflexión sobre la tierra, el futuro y la diversidad, y sí está padre tocar eso temas, pero no en un evento así donde la adrenalina corre al ras del campo.

Madonna, Nicki Minaj, LMFAO y M.I.A.

Tantos años esperando a Madonna en el Super Bowl que en la edición 46 se notó que ya pasó su época de gloria y es que aunque se rodeó de sangre joven con M.I.A. y Minaj, el espectáculo no gustó. Además de que fue muy criticado porque M.I.A se quiso de pasar de rebelde y le pintó dedo a millones de televidentes.

NSYNC, Aerosmith, Britney Spears, Mary J. Blige y Nelly

Too much, el Super Bowl 35 iba a ser espectacular, tenía no sólo a la leyenda Aerosmith, los populares chicos de N Sync y la estrella del momento Britney Spears. Sin embargo, cuando muchos sabores se mezclan en un platillo, resulta insoportable y así pasó en el escenario, sobre todo al entonar Walk This way, en donde tantas voces hicieron un final de terror.

The Weeknd

La pandemia por el Covid-19 y un escenario que por primera no estuvo en la cancha fueron algunas de las razones por las que el show del medio tiempo de The Weeknd en 2021 será recordado como de los espectáculos que pasaron sin pena ni gloria.

El cantante canadiense consideró que no necesitaba algún artista que lo acompañara, pero ni su éxito de ese momento, Blinding Lights, prendió al público en el estadio Raymond James Stadium de Tampa, Florida, y los millones de televidentes sintieron una eternidad los apenas 14 minutos que duró.

A pesar que The Weeknd puso de su bolsillo siete millones de dólares para su presentación, la mayoría lo recuerda como un show opaco y chispa que sí tiene un lugar en esta lista, aunque sus fans lo defiendan.

