Teté Espinoza pone en alto a Veracruz en serie de Netflix; así llegó a la fama desde Orizaba

Orizaba, Ver. - La actriz orizabeña Teté Espinoza, conocida por dar vida a diversos personajes en series y películas como “Desaparecer por Completo”, "Tijuana", “El Chapo”, “Ojitos de Huevo”, “Cosas Imposibles”, “Apnea”, “Piedad” y recientemente “El Secreto del Río”, llegó a su natal Orizaba a tener una charla con alumnos de la para escolar de teatro del Colegio Preparatorio de Orizaba (CPO).

Exalumna de la Escuela Secundaria Técnica Industrial y de Servicios número 4, así como del CPO, Teté Espinoza vivió un tiempo de su vida en el municipio de Nogales en su infancia. Su universidad fue cursada en la Facultad de Arte de la Universidad Veracruzana en capital del estado, formó parte de la Compañía Titular de Teatro de la UV del 2009 al 2013.

Con más de 20 de carrera profesional, Teté Espinoza incursionó de forma inicial en el teatro, en la obra de “Wences y Lala”, "Rosy", pero fue en el 2017 cuando empezó a incursionar en el cine y televisión participando en series varias, enfocadas en temas actuales como narcotráfico, inclusión y falta de empatía en la sociedad.

"Estoy muy conmovida de volver a caminar por los pasillos de la que fue mi preparatoria, me hace sentir nostálgica y regresa a mi mente los primeros pasos en el teatro, me siento muy querida y se los agradezco en el corazón", dijo la actriz previo a su charla,

"Los caminos son distintos para cada quien"

Durante la plática, la actriz orizabeña narró un poco de la vida que vivió en Xalapa, cuando estudió teatro, enfatizando que para ella no era una carrera ideal; sin embargo, era algo que no había realizado, toda vez que en su etapa escolar cantó y bailó.

"No se si los inspire, los caminos son distintos para cada quien, no hay fórmula para el éxito, cada que ara su propio camino o se quedan quietos hasta donde quieran, yo les quiero contar mi trayectoria y lo que creo que empecé a sentir desde un inicio y lo que ahora siento, esperando que funcione en ustedes y, sino me gustaría me lo hicieran saber".

Teté se recuerda de niña bailando, cantando y recitando poesía, pero jamás había actuado, pero en su etapa de preparatoria, su novio, quien estudiaba teatro le contaba su día a día, "no me llamó la atención y no me daba curiosidad, pero si recuerdo tener el pensamiento que es algo que nunca había hecho y que tal si me gusta y ahora lo pienso que pasaría si saldría mal, pero al buscar mi carrera decidí el teatro".

Fueron más de 20 minutos en donde la actriz contó a los jóvenes sus vivencias, experiencias y anécdotas dentro de su labor como actriz; los alumnos pudieron preguntar a Teté Espinoza sobre su vida, del ámbito artístico y otros temas más que fueron respondidos de forma por la orizabeña.

"Es importante que tengamos en cuenta que los famosos que vemos en la tele no son dioses, son humanos, comen, van al baño, tienen hijos, van al súper, en mi caso, yo vivo una vida vertiginosa, una por mi naturaleza que estoy activada y eso es malo, soy ama de casa, mamá de dos", comentó.

Contenta de su participación en El Secreto del Río

Cuestionada sobre su perspectiva y opinión respecto al contenido que actualmente se maneja en las series tocando temas vulnerables en la sociedad como las desapariciones forzadas, el narcotráfico, la falta de empatía, así como hablar de la diversidad sexual, la orizabeña dijo que le gusta participar de este tipo de proyectos donde se hable de proyectos con decir al mundo lo que pasa.

"Con El Secreto del Río muchas personas toman consciencia de lo que sufren las muxes, pero igual hay otras minorías que expresan que en las plataformas digitales falta distribución de contenidos de temas sociales y que se deben de poner en la mesa para que crezcamos como personas; el arte de representación tiene una misión, que es reflejar la realidad y lo que pasa en el mundo".

Finalmente, la orizabeña agradeció que la escuela preparatoria donde estudió le haya abierto las puertas y fue invitada para que el próximo año sea parte de los invitados especiales al cierre del ciclo escolar.

