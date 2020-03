"No está bien congregarnos", Thalía enfurece por mensaje de AMLO sobre pandemia

La frase “quédate en casa” ha sido pronunciada por miles de personas en el mundo, lo mismo políticos, cantantes, actrices o cualquiera que sepa su importancia ante la pandemia del coronavirus, es así que la famosa Thalía le manda un mensaje al presidente Andrés Manuel Lopez Obrador.

La mexicana decidió compartir un video en sus redes sociales para pronunciarse sobre la importancia de seguir las recomendaciones de los especialistas a fin de evitar la propagación del virus, principalmente quedarse en casa.

Con celular en mano y mostrando un video en el que Andrés Manuel expresa: "no dejen de salir, todavía estamos en la primera fase, yo les voy a decir cuando no salgan, pero si pueden hacerlo y tienen posibilidad económica sigan llevando a la familia a comer a los restaurantes, a las fondas porque eso es fortalecer la economía", la cantante dice que no está bien congregarse ni salir de casa.

La esposa de Tommy Motola recuerda que los profesionales de la salud han pedido a la población mantenerse en casa porque hay personas que son portadoras del virus y no lo saben, en consecuencia al salir de casa propagan la enfermedad sin saberlo. Agregó que toma 14 días identificar si se tiene o no coronavirus.

Ver esta publicación en Instagram Luego de ver ese video que contradice todo lo que estamos haciendo alrededor del mundo sentí que tenía que dejarles este mensaje. ¡Lo que se menciona en una parte de este video no está bien! #QUEDATEENTUCASA Todos entendemos que nuestros héroes, los profesionales de la medicina (doctores, enfermeros/as, farmaceúticos, etc) que están lidiando de cerca con esto día a día y otras personas con trabajos esenciales, indispensables en esta situación, tienen que salir de sus casas. Pero, nosotros los que no somos profesionales de la salud tenemos que ser considerados con ellos y responsables y aislarnos lo más posible. Siempre me he mantenido al margen de la política, pero esto rebasa el sentido común en estos momentos tan cruciales para mi amado país. . . . #coronavirus #Covid19 #Mexico #CoronaVirusMexico #Covid19Mexico #NoSalgasdeTuCasa #MexicoSaludable #QuedateEnCasa Una publicación compartida por Thalia (@thalia) el 23 de Mar de 2020 a las 3:14 PDT

Thalía destaca que debemos de cuidar a los adultos mayores, bebés, mujeres embarazadas y personas con sistema inmune deficiente, por lo que insisten que la propuesta de quédate en casa es seria.

Luego de ver ese video que contradice todo lo que estamos haciendo alrededor del mundo sentí que tenía que dejarles este mensaje. ¡Lo que se menciona en una parte de este video no está bien! reza el mensaje de la intérprete de Amor a la mexicana en Instagram.

"Siempre me he mantenido al margen de la política, pero esto rebasa el sentido común en estos momentos tan cruciales para mi amado país", agrega.





