The Weeknd, listo para brillar en el Super Bowl

El artista canadiense The Weeknd está listo para su actuación en el medio tiempo del Super Bowl LV este domingo en el Estadio Raymond James en Tampa Bay, Florida. Jess Collins, productor del programa que trasmitirá CBS para todo el mundo, adelantó que en su show, el creador del éxito Blinding lights, utilizará "diferentes partes" del estadio.

En conferencia de prensa vía Zoom, se informó que el show estelar también contará con un espectáculo previo al juego con la participación de Miley Cyrus, HER, quien cantará el himno nacional, el artista country Eric Church y la cantante de R&B Jazmine Sullivan, así como la lectura de un poema a cargo de Amanda Gorman, quien habló en la toma de posesión del presidente Joe Biden.

Con su canción Save your tears de fondo, The Weeknd se dirigió al podio desde donde respondió las preguntas de la prensa internacional. Explicó que debido a la pandemia y por la seguridad de los jugadores y trabajadores, se construyó el escenario dentro del estadio, confirmó que usará partes del campo y prometió que los aficionados serán testigos de “algo que nunca habíamos hecho antes”, aunque se negó a revelar nada más para no arruinar la sorpresa del domingo.

El cantante que recientemente grabó con la española Rosalía el remix de Blinding lights, confesó que su show favorito del pasado en la final del futbol americano es la de Diana Ross en 1996, cuando aterrizó en helicóptero en medio del campo como gran apertura de su actuación. “Ojalá pudiera haber hecho eso, ojalá hubiera pensado en ello. ¡Aunque no creo que tenga suficiente dinero para hacerlo!”, bromeó.

Además de Diana Ross que es su actuación favorita, dijo que los shows de Prince, Michael Jackson y Beyonce, de alguna forma le han inspirado para crear el espectáculo que brindará el domingo. Respecto a la violencia de sus videos recientes, aseguró que no será parte de la estética del show, pues quiere ser respetuoso con los espectadores en casa.

Como se reservó mayores detalles para no arruinar la sorpresa, no confirmó si integrará la discurso temas como las reivindicaciones raciales. Sin embargo reconoció que no le gusta dar todo digerido al público y espera que “puedan llegar a sus propias teorías y conclusiones sobre lo que dice el show y la historia que estoy contando con la actuación”.