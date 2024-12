Yeri Mua lidera lista anual de los mejores artistas del mundo en TikTok 2024

Comienzan los recuentos anuales en todas las plataformas digitales, desde redes sociales, streamings de programas de televisión, cine y música, este año Veracruz figura en una de esas listas con la influencer jarocho Yeri Mua que fue elegida como una de las artistas más importante en TikTok.

TikTok coloca a Yeri Mua en primer lugar mundial de las mejores artistas

De acuerdo al sitio de noticias oficial de TikTok la veracruzana, quien fuera reina del Carnaval de Veracruz, actualmente empresaria, influencer y cantante, ha conseguido un logro más en su carrera, fue considerada la mejor artista del mundo en los rankings de TikTok por el impacto que han tenido sus canciones en los reels de la plataforma.

Puedes leer también: Estos son los antiguos patios de vecindad que recuerdan los xalapeños

En el género de reggaeton, la plataforma de video dice lo siguiente “por segundo año consecutivo, la artista mexicana reclama la cima de la lista, con la sensación del reggaetón Yeri Mua lidera el ranking gracias a su éxito viral llamado Línea del Perreo”, cabe señalar que este conteo hace un análisis de todos los artistas alrededor del mundo que son viales en la plataforma.

Yeri Mua feliz por este logro en su carrera

En su cuenta de TikTok y Facebook Yeri Mua posteo un mensaje agradeciendo a TikTok por este honor, esto dijo la veracruzana “Gracias! Estoy que no puede creerlo todavía, esto que le está pasando a mis fans y a mí es algo que jamás hubiera imaginado”.

Doble Vía ¿Qué hacer en el Jardín de las Esculturas? Lánzate a la Noche de Museos este fin de semana

¿No te has unido a nuestro canal de WhatsApp? Síguenos y checa toda la información de Veracruz en tu celular ¡Es gratis!

Continuando con los agradecimientos, tocó el turno a TikTok al cual agradeció por el regalo tan grande que le dio a su carrera ya que “ustedes me ayudan a darle poder a mi música, a mi mensaje, que se trata de ser yo mismo y dejar atrás los prejuicios y lo que gente dice de mí, para ser yo, y para inspirar a otros a cumplir sus metas TRAKA!”, cerró parte de su mensaje.

¿Cuáles son las listas que lidera la veracruzana Yeri Mua en TikTok?

Cabe señalar que no solo es líder a nivel mundial, la cantante también es líder en el ranking de México, lo que la posiciona como una de artistas más importantes, destacar que la carrera en la música para la veracruzana comenzó hace un par de años y su éxito ha llegado tan lejos que podríamos decir que apenas está despegando y lo quede un futuro muy prometedor.

@yerimuaa ♬ sonido original - Yeri MUA #yearontiktok 🩷✨ gracias🇲🇽😍 #yerimua

Ahora te compartimos las listas en las que lidera Yeri Mua, primero nos iremos con el ranking global 2024 de TikTok, en primer lugar está la veracruzana, le siguen Enhypen, NCT, Le Sseraim, Stray Kids, aespa, Tomarrow X Together, Kim Loaiza, Twice y Sabrina Carpenter, pero no solo es líder en el mundo, también lidera el ranking mexicana, te dejamos la lista:

Yeri Mua

Kim Loaiza

Mont

Kenia OS

El Malilla

Picus

Si quieres conocer todos los detalles de los rankings del 2024 que organiza la plataforma TikTok, te dejamos el link para que los conozcas, ahí podrías descubrir a tu próximo artista favorito solo tiene que darle clic a RANKINGS TIKTOK 2024.