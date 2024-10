Un accidente llevó a Mishaal Tamer a la música: ahora abrirá el concierto de One Republic

Un accidente lo llevó a encontrar su verdadera pasión. De no haberse caído a los nueve años de edad, probablemente Mishaal Tamer no hubiera descubierto el amor por la música.

Durante su fiesta de cumpleaños, el originario de Arabia Saudita cayó del castillo inflable donde jugaba, se rompió un brazo y tuvo complicaciones en su mano izquierda.

“El doctor me prescribió tocar guitarra como fisioterapia para recuperar la movilidad de mi mano, escuché música, pero no porque pensaba en ser músico, y poco a poco me fui involucrando en este medio, empecé a escribir y luego a cantar”, afirmó el joven de 24 años en entrevista con El Sol de México.

Debido a diferentes leyes que se aplicaron en su país, en un inicio, su música y el arte que creó se quedó únicamente en su libreta, incluso en un canal de música que creó con un pseudónimo.

“Al principio pensé que nadie conectaría con mi arte, ni con mi música, pero entendí que si eres real y hablas con la verdad, la gente va a conectar contigo y también si no entienden las palabras no importa, porque no es importante lo que creas, de dónde vienes, cómo te ves, sólo importa la verdad con la que te conduzcas en la vida.

“En Arabia Saudita ahora tenemos cines, música, derechos, otras cosas que no teníamos antes, la puerta se abrió al mundo y, ahora, al no ser ilegal ser músico, decidí lanzarme”, indicó.

Luego de estudiar música y composición en Nueva York, Tamer lanzó el año pasado su álbum debut titulado “The Deep”, mismo que le abrió las puertas en otros lugares.

Gracias a que los integrantes del grupo de Colorado, Estados Unidos One Republic escucharon dos canciones de este álbum, Tamer fue invitado a abrir un show de la banda, en Londres.

Pero la buena química que entablaron y la excelente recepción del público, hizo que el grupo girara acompañado de Tamer por Europa y Asia, logrando promover su música en distintas partes del mundo.

Mishaal Tamer será telonero de One Republic. Foto: Adrián Vázquez / El Sol de México

“Estoy aprendiendo mucho de este grupo de cómo cuidar de mí mismo, es la cosa más importante, a veces como artista es difícil cuidarte a ti mismo, pero es una cosa que me dejó One Republic, tener cuidados para mí”, expresó el músico.

Tamer se presentará este 9 de octubre en el Auditorio Nacional, como abridor del show del grupo. En su espectáculo presentará su música, su cultura y una nueva forma de ver la vida. “Con estos logros puedo hacer que los jóvenes de mi país vean que sí es posible, que sí podemos cruzar fronteras con la música. En mi país hay muchos artistas, los pintores, la gente que está haciendo ropa, hay mucho arte porque por 40 años había restricciones”, indicó.

En su show en México, compartirá parte de su nuevo álbum “Home Is Changing”, que estará disponible en plataformas digitales el 18 de octubre.

“Hoy ya no tengo miedo, no me importa si el algoritmo no recomienda mi música, no lo estoy haciendo para negocios, por política, dinero o fama, eso no me importa, solo espero que la gente escuche el álbum para compartirles mi verdad”, dijo.

Finalmente, aunque no tomó algún partido respecto al enfrentamiento entre Israel, Siria y Palestina, el cantante pidió promover el amor entre seres humanos.

“Como saudí no tomo partidos, porque no somos gente de política, soy músico, pero puedo decir que los humanos somos muy similares en todos los aspectos, lo que esté sucediendo y posiblemente siga sucediendo, espero que los humanos dejen de minimizar al otro porque eso no está bien. No siento que la humanidad deba estar dividida o separada, estamos aquí para esparcir amor”, concluyó.