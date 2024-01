Reaparece Joselyn de Pequeños gigantes; así luce en la actualidad

Veracruz, Ver.- Los sueños generalmente se cree que se vuelven nuestra única meta de vida, pero otros coinciden que forman parte de una etapa de nuestro crecimiento; si por ejemplo de niño soñaste con cantar y hoy te dedicas a otra cosa no significa que hayas fracasado.

Esto ocurrió con Joselyn Tiburcio una joven veracruzana que a sus 24 años se desempeña como empleada de una cadena de cines, pero que en 2010 logró éxito internacional gracias a su poderosa voz en el reality show “Pequeños Gigantes”.

Este tipo de proyecto infantil no se replicaba desde 2006 cuando salió del aire Código F.A.M.A. (Fuerza, Aventura, Música y Acción) donde miles de niños de toda la República mexicana actuaban y cantaban para lograr una oportunidad de participar en telenovelas.

“Todos crecemos, en ese momento tenía 10 años”, señala Joselyn en un video viralizado en TikTok donde usuarios reconocieron a la pequeña niña que participó en el reality conducido por Galilea Montijo y con Bianca Marroquin, Pierre Angelo, Noel Schajris, Manuel “el Flaco” Ibáñez, María José y Raquel Ortega como jueces en la primera temporada de Pequeños Gigantes.

¿Por qué Joselyn Tiburcio no continúo en el mundo artístico?

En el video posteado en su cuenta @joselyntiburcio comenta que tras obtener el cuarto lugar con su escuadrón “Los Superpeques” siguió cantando, sin embargo, hubo razones que no comenta que la hicieron replantear sus planes.

“Intenté seguir cantando pero ya no se pudo, realmente no fue algo mío sino designios, vibras del universo que dijeron ‘mi niña este no es tu lugar’”.

Días después de este video, la veracruzana fue localizada por el usuario @rodrigodector a quien le reveló más detalles de su reaparición en medios de comunicación y redes sociales.

Fue a sus 18 años cuando Joselyn hizo un último intento en dedicarse a la música de forma profesional tras respetar un contrato de alrededor de 7 años, donde mantenía una supuesta exclusividad motivo por el que no podía participar en otros show creados en México.

Menciona que hizo casting para La Academia en su 12° generación donde Danna Paola, Alexander Acha, Arturo López Gavito y Horacio Villalobos fueron jueces, no obstante, luego de pasar dos filtros de elecciones finalmente fue rechazada del proyecto.

Allí, comenta, no vio un futuro en la música por lo que únicamente se dedica a cantar en la iglesia, pero agradecida cerró sus comentarios diciendo “Si la gente me recuerda es porque hice algo bien en el pasado”.

Actualmente labora en la cadena Cinépolis en una de sus sucursales en Veracruz y usuarios afirman que sigue siendo la niña carismática que conocieron en Pequeños Gigantes, además que ella menciona que así como fue la mejor cantando ahora es la mejor sirviendo palomitas, haciendo alusión a lo feliz que se siente de estar en un trabajo que le apasiona.