Esto dijo Christian Nodal del nuevo tatuaje de Lupillo que reemplazó la cara de Beli

Solo han pasado unos días desde que Lupillo Rivera tomó la difícil decisión de borrar el tatuaje con el rostro de Belinda y sustituirlo con otro, motivo por el cual ha recibido miles de críticas y hasta le han hecho memes.

Lo anterior se debe a que el diseño que usó para reemplazar a la bella cantante fue nada más y nada menos que una gran mancha negra.

Gossip ¡Abrázame fuerte! Hombres G anuncian nuevo disco, película y serie

Recientemente, el prometido de Beli, Christian Nodal, fue cuestionado sobre el nuevo diseño de Lupillo.

Fue durante una conferencia de prensa previa a un concierto que dio anoche en el parque Fundidodra, cuando el intérprete de Botella tras botella respondió con gracia su opinión sobre la acción de Lupillo.

“Cada quien hace lo que quiere con su ‘puerco’, con su cuerpo”, expresó para causar las risas de los asistentes del evento promocional de su concierto, el cual fue patrocinado por Palcos Tecate.

Pese a que la situación fue tomada con gracia, el cantante regional mexicano también expresó sus mejores deseos y buena vibra para su colega y ex pareja de Belinda:

“A mí me hacen muy feliz los tatuajes, yo siempre me tatúo cosas que me hacen feliz y lo importante es que el señor esté feliz”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por ℂℍ𝕀ℂ𝔸ℙ𝕀ℂ𝕆𝕊𝔸 🌸🎀👄 (@chicapicosa2)

Cabe mencionar que, es la primera ocasión en la que Nodal opina sobre el tatuaje del Toro del corrido, el cual se hizo hace dos años tras quedar totalmente flechado por Beli.

El tattoo que se realizó Lupillo como promesa de amor hacia Beli, hoy es sólo un recuerdo.

Lupillo optó por quitarse el famoso tatuaje debido a la petición que le hizo su ahora prometida, Giselle Soto, no obstante, muchos fans esperaban que se realizara un diseño más elaborado.

Por otra parte, el tatuador que se encargó de realizar el trabajo, Tanke Rules, afirmó que el “manchón de tinta” fue un proceso complejo, y que se tardó al menos tres horas.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Lupillo Rivera (@lupilloriveraofficial)

Docenas de usuarios de las redes sociales reaccionaron con gracia al nuevo rayón del cantante, y como era de esperarse, han compartido varios memes en alusión a éste.

A continuación, algunos de los memes que usuarios han compartido en referencia al nuevo tatuaje de Lupillo Rivera:

Así quedó mi #Belinda en el brazo de #Lupillo. pic.twitter.com/eYMmYctwAF — Eduardo (@Eduardo_9124) June 12, 2021

Ese Lupillo Rivera ya le metió color a su tattoo#Lupillo #Belinda #tattoo pic.twitter.com/iy246weukq — raytep (@raytep) June 12, 2021

🤣🤣#nodalybelinda #Lupillo #Nodal #Belinda pic.twitter.com/2eKmU3QvsP — 🅹🅰🆅🅸🅴🆁 🅷🅴🆁🅽🅰🅽🅳🅴🆉 ♕ (@gbnljavi) June 12, 2021