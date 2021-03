Cinta basada en la vida de Harry y Meghan se transmitirá hoy en México

El Canal Lifetime presenta la película Meghan y Harry: un amor real, basada en la historia de los duques de Sussex. La cinta que se transmitirá hoy, abarca desde el momento en que se conocieron y tuvieron que mantener su relación en secreto, hasta el acoso por parte de la prensa que la exactriz sufrió tras dar a conocer su compromiso.

Cuenta con las actuaciones de Murray Fraser (The loch) y Parisa Fitz-Henley (Midnight Texas) interpretando a Harry y Megan. Desde su estreno en Estados Unidos el filme en 2018 ha recibido buenas críticas, e incluso ya tiene dos secuelas: Becoming royal (estrenada en 2019), y Escaping the palace, que inició su producción el año pasado y narra cuando la pareja sale de la familia real.

Cabe recordar que los duques han dado mucho de qué hablar por las declaraciones que otorgaron recientemente en una entrevista con Oprah Winfrey, donde Meghan reveló abusos hacia su persona, y comentarios racistas en contra su hijo Archie, que en ese momento no había nacido, pero ya causaba preocupación por su color de piel.

Sus comentarios generaron una ola de críticas hacia la Reina Isabel, e incluso hubo quienes compararon su situación con la de Lady Di. Hasta el momento la única respuesta del palacio fue un comunicado en el que lamentaban lo sucedido, e informaban que los problemas se iban a solucionar en privado.

Meghan y Harry: un amor real se transmitirá hoy a las 18:00 horas, con una repetición a las 23:50.