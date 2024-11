¿Cómo es la vida de las estrellas infantiles? Carlos Carrera sigue en Pasitos a la fama a niños actores

La relación entre la infancia y la búsqueda de alcanzar la actuación a un nivel profesional es abordada por Carlos Carrera, el multipremiado director mexicano y nominado al Oscar, en su nuevo documental “Pasitos a la fama”.

“Me ha tocado trabajar mucho a lo largo de mi carrera con niños actores y niñas actrices. Siempre me han llamado la atención las historias que hay detrás de estos niños, que están, en el mejor de los casos, jugando y llevando su infancia a una actividad profesional. Hay otros en donde se deja de lado la infancia”, comentó el director en entrevista con El Sol de México.

En “Pasitos a la fama”, producido por Gerardo Moran Castellot y Daniel Birman Ripstein, Carrera sigue a Carlos, Elaine, Aarón, Macarena Oz, recientemente parte del elenco de la serie “Nadie nos va a extrañar” y Monserrat García, participante del reality "Pequeños Gigantes" de Televisa en 2011.

“Hicimos un casting, casi todos los niños que participaron están ahí, salvo los que no permitieron el uso de su imagen para el documental. Lo primero que vimos es que hubiera autorización, primero de los niños y luego de los padres, para poder retratar sus historias".

Todos ellos viven una serie de pruebas para lograr su objetivo, desde castings, largas jornadas de actividades, sacrificios y más retos. En ese sentido, el director se dijo atraído por “la variedad de actitudes frente al fenómeno del trabajo artístico de distintos niños".

“Hay niños que lo hacen un poco inducidos por su familia, que no es un sueño particular o una vocación. Queríamos también abarcar distintas realidades de las que parte el deseo de perseguir una actividad artística. Filmar su cotidianidad de la manera más natural, no en un ambiente artificial”, añadió Carlos Carrera.

Desde su experiencia como artista, el director no pone en común su historia personal, pues aunque comenzó a filmar a los 12 años, no se involucró de forma profesional hasta los 18, mencionó.

No así desde su filmografía, donde está la cinta “De la infancia”, estrenada en 2010, donde actuaron Damián Alcázar, Ernesto Gómez Cruz y Benny Emmanuel, este último uno de los menores de la historia, cuyo personaje se llamó Francisco.

Al trabajar con niños, Carrera, aseguró, “tengo muy presente las necesidades de cada niño y el grado de madurez. Por ejemplo cuando hicimos “De la infancia” Benny Emanuel, era el más maduro, entonces de repente él sí podía ver las escenas de más violencia y esas las filmábamos sin que los niños vieran”, explicó.

“Puede protegerse el ambiente de trabajo también para no perturbar su desarrollo”, agregó el director, reconociendo los lineamientos de la legislación en cuanto al trabajo de niños actores, que no siempre se cumplen.

“Hay un límite de horario por el que tienen que trabajar, que muchas veces no se respeta. Se pagan multas, pero el niño igual se friega 12 horas, que eso está muy mal". Pero sí hay manera (de trabajar con niños), porque hay niños que tienen la vocación y la ficción siempre necesita de personajes de todas las edades”.

“Hay que respetarles sus estudios, sus alimentos… esto es muy en papel, por lo menos está bien legislado. Ahora lo que sucede en la realidad es otro rollo”, apuntó.

“Pasistos a la fama”, que formó parte de la selección oficial del Festival Internacional de Cine de Morelia 2022, llegará a salas este 14 de noviembre.