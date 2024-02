Conoce la nueva serie“Ted”, precuela de la cinta del oso mal hablado

Después de dos alocadas y divertidas películas, “Ted”, el oso de peluche con vida, y “John Bennet”, su amigo inseparable, están de vuelta a las pantallas para azotar a todos de la risa con su nueva serie, disponible en Universal+.

Se trata de una precuela homónima del primer filme con el que conocimos a este peluche irreverente hace poco más de una década, ambientada en 1993, justo cuando “John” (Max Burkholder) es apenas un adolescente de 16 años. Así, “Ted” se convertirá en su compañero de hogar y clases en el colegio, pero al mismo tiempo será el que le abrirá los ojos al mundo de los placeres.

“‘Ted’ es ese tipo que va y dice lo que piensa, absolutamente todo lo que quiere decir. Él no reflexiona sobre sí mismo, es lo que quisiéramos hacer impulsivamente y, además es bravo. Pero al final del día, el más loco regalo que tiene “John”, es el corazón de “Ted”, todo hacia él es amor y lealtad”, explicó la actriz Alanna Ubach, quien interpreta a “Susan Bennet”, madre de “John”.

En entrevista con El Sol de México, Alanna, adelantó que, como Ted sólo ha sido educado por la televisión, necesita un tipo de educación más formal. “Ted” no será la mejor influencia para “John”, aunque para ojos de AlannaUbach, se trata de su compañero más fiel y, más que eso una especie de “mentor”.

Sobre su papel en esta nueva producción, mencionó: “En esta serie yo soy la dulce madre y excéntrica pacificadora de mi familia; mi esposo es una bomba, por lo que mi trabajo deberá ser equilibrar todo el caos. […]Para mí, ‘Ted’ es como la mascota de la familia y sí, es el mejor amigo de mi hijo, el que cualquiera quisiera tener para cruzar tiempos difíciles como son los de la preparatoria”, afirma la actriz.

Al ser una serie ambientada en los noventa, afirma con una sonrisa nostálgica, pues ella era una adolescente en esos años y escuchaba música como TuPac, Nirvana o Rage Against The Machine, “todo está ahí, la música, el estilo, la ropa, el pelo, hasta la casa y la escuela de ‘John’ y ‘Ted’. Para mí es muy divertido notar todo lo que no sabíamos acerca del futuro, así que esta serie es un guiño con todo lo que ha sucedido. Sin dejar nada de lado, la verdad es que en ese momento hubo cosas muy graciosas, así que regresar a 1993 es muy divertido”.

Hija de una migrante mexicana, originaria de Sinaloa y un padre puertorriqueño, AlannaUbach siente una gran cercanía con México y América Latina. Como parte de uno de los programas educativos que marcaron a varias generaciones de niños de los noventa, “El mundo de Beakman”, donde interpretaba el papel “Josie”, dijo estar profundamente conmovida de saber que es reconocida por aquel que fuera su primer gran papel y aseguró que espera con ansia poder visitar la Ciudad de México algún día.