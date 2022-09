Cuestionario Proust: Jazmín Solar

Comenzó sus estudios de composición clásica a muy temprana edad. El piano como su instrumento y un intenso proceso creativo la llevaron a concluir, en 2011, su álbum debut Pajaritos. En 2014 presentó su segundo LP, Universo Dentro. Con una voz suave y melodías fuera de lo común, ha destacado por su elegante manera de entender y entregar el pop, compartiendo escenario con artistas como José González, Zoé y Natalia Lafourcade. Su música ha aparecido en series como Soy tu fan y en películas como Sexo, pudor y lágrimas 2. Actualmente prepara su siguiente material discográfico.





¿El principal rasgo de tu carácter?

Sinceridad

¿Cuál es tu idea de la felicidad perfecta?

Crear

¿El rasgo que más te desagrada de ti mismo?

Impaciente

¿Y el que más te desagrada de los demás?

Cultura Cuestionario Proust: Alina Kiliwa

Arrogancia

¿Tu gran miedo?

El aire acondicionado

¿Cuál es tu estado de ánimo actual?

Ya casi es viernes...

¿Cuál es tu mayor extravagancia?

Ser músico

¿Cuál es la virtud más sobrevalorada?

La sensatez

¿La persona viva a la que más admiras?

Patrick Watson

¿Qué persona viva te inspira más desprecio?

Agatha Trunchbull. No, en serio, no me gustan las personas racistas, clasistas, homófobas o misóginas

Cultura

¿Qué palabras o frases utilizas con demasiada frecuencia?

¿Qué vamos a comer?

¿En qué situaciones recurres a la mentira?

Cuando voy tarde

¿Cuál es la cualidad que más te gusta en un hombre?

Que sea feliz

¿Y la que más te gusta en una mujer?

La valentía

¿Qué o quién es el gran amor de tu vida?

Galia

¿Cuándo y dónde fuiste más feliz?

Cuando aprendí que la felicidad vive dentro de uno. Cuando aprendí a cuidarme. Cuando aprendí a quererme

¿Qué talento te gustaría tener?

Tener paciencia para cocinar

Si pudieras cambiar una cosa de ti, ¿cuál sería?

No ponerme de mal humor cuando no como

¿Cuál crees que es tu mayor logro?

Levantarme temprano durante años

¿Dónde te gustaría vivir?

En Francia

Gossip Cuestionario Proust: Valeria Jasso

¿Cuál es tu bien más preciado?

Mi piano

¿Con qué personaje histórico te sientes más identificado?

No sé, pero hice un quiz y salió Nelson Mandela

¿Tu pasatiempo favorito?

Box

Si fueras a morir y pudieras reencarnar en otro ser o cosa, ¿qué sería?

En un pájaro

¿Cómo te gustaría morir?

No me gustaría

¿Tiene un lema?

Sé amable contigo y con los demás

Sé libre. Sé feliz.

Lee también otros contenidos de Normal ⬇️

Ciencia

Cine