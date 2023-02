Danilo Carrera se despide de la pantalla chica con El amor invencible

A 11 años de actuar en telenovelas en México, una tras otra a excepción del 2019, cuando se dedicó a jugar futbol soccer, Danilo Carrera tomará un descanso tras su protagónico en El amor invencible, que está en transmisiones en el canal Las Estrellas.

El actor informó que volverá a su país, para estar pendiente de la salud de su madre, quien padece cáncer. El también escritor de origen ecuatoriano asegura que no cree en la suerte, sino en buscar la excelencia, como lo ha hecho en los últimos años. “Creo que es muy fácil decir ‘tienes suerte’. Aunque yo lo veo así, hay muchos factores para alcanzar el éxito: la constancia, disciplina, llegar temprano a las grabaciones, haber estudiado tus diálogos. Sé que es mi responsabilidad estudiar el personaje, dar mi 100 por ciento”, detalló.

Puede interesarte: Geraldine Bazán defiende su personaje en Corona de Lágrimas

Ante la pregunta al artista de 34 años de un posible retiro de la actuación, respondió: “Sí, tengo que hacer muchas cosas. Llevo nueve telenovelas en siete años y en mi vida no sólo quiero ser actor, también, papá, esposo, hijo de familia, hermano, volver a jugar futbol y continuar mi faceta de escritor y productor de cine. Sí siento que me faltan muchas cosas y es a lo que tengo que dar prioridad”.

Mientras que en lo familiar, añadió: “necesito estar con mi familia, al lado de mi mamá; por eso tengo que alejarme un poco de las telenovelas y de la pantalla chica, si hubiera gente que me criticara, les diría que no hago caso porque soy y seré un hombre feliz, porque me han pasado cosas increíbles en mi vida, que eso me tiene muy contento y feliz”.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Informó que está escribiendo una película que él mismo producirá en base a una historia romántica en la que Ciudad de México será protagonista. “Es un lugar espectacular, con una excelente gastronomía, arquitectura, parques, museos y con la gente que mayormente es gentil.

“En mi trama quiero colocar a la ciudad como un gran sitio y no venderla como que no vengan porque te asaltan, y más cosas negativas que en nada nos benefician”, finalizó.