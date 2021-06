¡De vuelta a los 90’s! Integrantes de “Backstreet Boys” y “NSYNC” crean nueva banda

Integrantes de las bandas más famosas de los años 90, Backstreet Boys y NSYNC, les dieron una gran sorpresa a todos sus fans, pues formaran una nueva boys band llamada Back-Sync.

Los éxitos más emblemáticos de estos dos grupos son "I Want It That Way" y "Bye Bye Bye".

Los integrantes de ser nuevo ensamble son Lance Bass y Joey Fatone de NSYNC, y AJ McLean y Nick Carter de Backstreet Boys, y hace unos días dieron un concierto en Los Ángeles para apoyar a la comunidad LGBTTTIA+.

Además, los integrantes de este nuevo proyecto lo han promocionado mediante sus redes sociales, mostrando videos donde aparecen haciendo varias actividades distintas.

McLean, compartió un video en su cuenta de Instagram donde él y sus compañeros imitan una escena de la serie Friends.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por AJ McLean (@aj_mclean)

Pero eso no es todo, pues mediante TikTok, los integrantes compartieron un video en el que aparecen bailando la canción de NSYNC, "Bye Bye Bye", la cual se lanzó en el 2000 y ocupó el lugar número 4 de la lista Hot 100 de Billboard en EU.

Su video de inmediato se hizo viral, pues dio un golpe justo en la nostalgia de muchos usuarios.

@nickcarter Rehearsals for #BackSync @lance @ajmcleanofficial @joeyfatone #byebyebye How’d AJ and I do? ♬ original sound - Nick Carter

Cae mencionar que, en una entrevista con la revista Variety, McLean expresó que le encantaría que Justin Timberlake se integre a su nueva banda.

"Cuantos más, mejor. Los fanáticos todavía quieren una gira de Backstreet y NSYNC, pero tenemos que ser los 10. Es la única forma de hacerlo funcionar", expresó.

No cabe duda que, se trata de una nueva propuesta musical para todos aquellos que son amantes de la música de los noventa.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por 𝟡𝟘’𝕊 𝔹𝔸𝔹𝔼𝕊 🌹 (@90s.babes)