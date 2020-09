Del teatro a la pantalla chica, así es la carrera de Luz María Aguilar

Tiene 65 años de trayectoria artística y es pionera de la TV.

"Empecé con Fernando Soler, porque yo tomé clases de actuación en la escuela de la ANDA, mi maestro era Andrés Soler, su hermano, y me recomendó con él. Mi primer trabajo era en el sótano del edificio del periódico Novedades. Ahí, estaba el Canal 4, me inicié en el programa Fernando Soler y sus comediantes, la emisión tenía la esencia de teatro; los diálogos eran de memoria y siempre de pie, era algo incómodo, todo era en vivo", comparte.

"Se trataba de cómo podíamos hacerlo, con lo que había; teníamos que llevar varios cambios y hasta los zapatos, porque no existía el departamento de vestuario. Muchas veces lo que se ganaba era para comprar la ropa, mi papá me ayudaba con el dinero porque en cada día de transmisiones, teníamos que sacar cinco vestidos. Yo quería trabajar y junto a don Fernando Soler, fue una maravilla, aprendí disciplina, siempre nos decía ‘primero apréndete tus diálogos porque de lo contrario no te puedo dirigir’".

Durante 10 años, y "a causa de un problema entre Ofarrill y Humberto Navarro", la actriz se dedicó a la serie de comedia Hogar dulce hogar, que protagonizó con Sergio Corona. "Yo tenía prohibido hacer telenovelas", confiesa, al tiempo que acepta que el programa fue un gran éxito.

"Hogar dulce hogar nos marcó. Nosotros no podíamos salir a la calle, éramos muy famosos, alcanzamos 38 puntos de rating por más de nueve años y medio".

También protagonista de telenovelas como Amores con trampa, Luz María Aguilar advierte que el estigma que durante años ha perseguido a la televisión como un entretenimiento de poca calidad, es un error. "Al señor Azcárraga Milmo se le criticó mucho porque decía que la televisión era para los jodidos; no entendieron lo que quiso decir, lo que dijo en serio fue que muchas personas que no tienen dinero para un teatro o ir al cine, tenían la opción de ver la televisión. Por eso hacia la televisión para la gente que no tenía dinero para vacacionar, o ir al teatro. En la época del Tigre (Acárraga Milmo), la televisión era bien cuidada, para que se convirtieran en televidentes asiduos", finaliza.