Derbez se ríe de la tragedia junto con el Capi Pérez en la sexta temporada de “LOL México”

Aprender a reírse de todo, incluso de los malos momentos de la vida. Esa es la mayor lección que le han dejado a Eugenio Derbez los más de 40 años que lleva dedicándose a la comedia. Ha aprendido que incluso los peores episodios requieren un poco de humor para volverse más llevaderos.

“La comedia me ha enseñado a reírme de mis tragedias, como cuando me rompí el hombro y necesitaba que me echaran una mano. Hay que aprender a reírse de las tragedias, por eso ahora que la gente se ofende con cualquier cosa, es al revés”, comentó a El Sol de México.

Gossip Muere Juan Verduzco, "Don Camerino" en la Familia P. Luche

En ese sentido, el actor considera que realitys como “LOL: Last One Laughing México” representan un oasis para el público, pues el formato de tener a un grupo de comediantes diciendo y haciendo bromas sin censura, permite al espectador olvidarse de sus problemas y simplemente reír.

El programa, cuya sexta temporada está disponible en la plataforma Prime Video, es una adaptación de un reality creado en Japón en 2016, titulado “Hitoshi Matsumoto: Presents Documental”.

La dinámica consiste en reunir a un grupo de comediantes durante varias horas, con la misión de hacerse reír mutuamente. Conforme vayan soltando carcajadas, son eliminados, y el ganador es quien aguante la risa la mayor cantidad de tiempo.

“Cuando trajimos el formato para acá y lo implementamos, nada que ver con lo de ahora, no conectaba muy bien con la audiencia mexicana. Le empezamos a hacer muchos cambios, encontrar qué reglas funcionaban y cuáles no”, detalló Derbez.

“Le encontramos nuevas mecánicas y ahora vienen de otras partes del mundo a copiar el formato mexicano, no el japonés. LOL se ha convertido en la franquicia más vendida a nivel global, en más de 15 países”, agregó el también conductor del reality.

REGRESA A SU UNIVERSIDAD

De acuerdo con Eugenio, uno de los participantes más destacados en toda la historia del programa ha sido el Capi Pérez, quien ha participado en tres temporadas pero resultó ganador únicamente en una de ellas.

Hoy regresa al reality, pero tras bambalinas, y con la misión de hacer “sacudir” a los concursantes para que se rían.

“Soy de esos alumnos bien ñoños, que nunca consiguen trabajo, entonces regresan a trabajar a la universidad”, cuenta al respecto. “Estoy muy feliz de que el maestro me tomara en cuenta, como un arma secreta”.

Esta nueva entrega cuenta con la participación de los youtubers Mario Aguilar, Alex Flores y Juan Bertheau, Issac Salame, María Chacón, “El Macaco”, Grecia Castillo, Ricardo Polanco, Lapicito y la tik toker Chinguamiga.

Con respecto a la incorporación de influencers, Eugenio comentó que “es una manera de tener diferentes tipos de comedia, tenemos a alguien como “El Macaco”, que representa a toda la gente que crecimos viendo la televisión, hasta gente como Chinguamiga, que todavía no entendemos qué dijo”, bromeó.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

El Capi aseguró que la virtud de esta versión mexicana es la capacidad de incorporar chistes para toda la familia, un elemento presente esta temporada, pues se eliminaron los props para hacer chistes sexuales.

“Combinamos el albur y doble sentido, con otro tipo de comedia que a veces son chistes más bobos, con chistes físicos. Entre más variedad de humor manejes, te va mejor en este formato”, finalizó.