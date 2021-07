Desapariciones en Brasil inspiran serie

En 2014 el actor brasileño Marco Ricca recibió la noticia de que su hermano Giuliano había desaparecido. Los meses se convirtieron en años, y fue hasta 2020 cuando sus restos fueron localizados en un bosque alejado. Los actores Augusto Madeira y Erom Cordeiro acompañaron a su colega en su dolor durante ese tiempo, por lo que ambos aceptaron sin dudarlo cuando recibieron la invitación para participar en la serie Los ausentes.

La producción sigue el día a día de una agencia no gubernamental, dedicada a ayudar a todo tipo de clientes, especialmente aquellos que no pueden o no quieren ir a la Policía. “Solamente en São Paulo hay dos personas que desaparecen cada hora, y la gente piensa que se debía a temas familiares o que tuvieron que ver con drogas, pero después uno ve que es más complicado”, comentó Augusto a El Sol de México.

“Está vinculado al tráfico de órganos, trata de personas y prostitución, es un abanico enorme de posbilidades. Lo que vincula los casos es la ausencia que queda a las familias”, agregó.

El actor interpreta a Raúl, un ex jefe de la policía cuya hija desaparece, por lo que desesperado ante la falta de apoyo de las autoridades, abre su propia institución para ayudar a otras personas que pasan por la misma situación que él.

Augusto lamentó que esa problemática no sólo exista en su país, y con tristeza subrayó que es una crisis que nos une en toda Latinoamérica, por lo que considera que al abordar el contexto que rodea a las víctimas, los espectadores de todo el continente tendrán un panorama amplio de lo que sucede en sus propias localidades.

“La serie también aborda cuestiones como los refugiados, la discriminación hacia la comunidad LGBT, la droga, que no siempre es abordado como debería ser, sobre todo en São Paulo, donde hay cracolandias (región conocida por la alta incidencia del narcotráfico y el uso de drogas en público) muy grandes, y que seguro también atañe a otros países. Vamos más allá de las desapariciones, al abordar ese tema entramos en otras cuestiones que son difíciles”.

Erom platicó que cuando se enteró de la desaparición de Giuliano, había trabajado con él tan sólo un mes atrás, por lo que la noticia lo impactó y fue en ese momento cuando cayó en cuenta de lo cerca que ese dolor está de todos nosotros.

El intérprete externó su deseo de que tanto el público como los miembros de instituciones oficiales encuentren sensibilidad en cada uno de los episodios, y vean que más allá de una pieza de ficción, están plasmando un problema que le puede pasar a cualquiera.

“Dentro de esos otros mundos, la serie trata sobre el trabajo de los esclavos, los refugiados que no tienen un trabajo formal y deben aceptar trabajos informales, y varias cuestiones. Cuando las personas la vean, percibirán que su vecino, su amigo y todos, tienen una historia de personas desaparecidas, es más común de lo que imaginamos.

“Estos episodios son muy cercanos a la realidad, y creo que muchos casos no son reportados oficialmente, no hay un banco de datos, entonces ese número 'oficial' es mucho más grande. Este trabajo es un estímulo para las personas, para la policía y los servicios de seguridad pública para aliviar ese problema”, finalizó.

Los ausentes, en cuyo elenco figuran María Flor, Jacqueline Sato, César Troncoso, Indira Nascimento, Nuno Leal Maia, y Flávia Garrafa, entre otros, ya está disponible en HBO Max.