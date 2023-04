Dios me lo dio, Dios me lo quitó: Maribel Guardia habla sobre la muerte de Julián Figueroa

La actriz Maribel Guardia habló por primera vez frente a medios sobre la muerte de su hijo Julián Figueroa, al respecto explicó que para la familia era importante velar al cantante sólo con personas cercanas a él.

"Necesitábamos vivir este dolor en familia con gente que realmente conoció y amó a Julián, realmente el día de ayer fue muy importante para nosotros, vivir este duelo que yo sé que apenas está empezando, nos falta mucho por recorrer", agregó.

"Dios me lo dio, dios me lo quitó, lo entrego en sus manos, tenía tanto por recorrer Julián, estaba empezando su carrera, tendía 500 composiciones, montaba a caballo, tocaba el piano, tocaba la guitarra", añadió.

Asimismo indicó que tanto ella como la viuda de Figueroa Imelda Garza, decidieron velar al cantante en su casa para aminorar la experiencia del fallecimiento a su hijo de seis años.

Del mismo modo indicó que Garza explicó al niño que su padre había fallecido y que "es un ángel aunque todavía no lo entiende".

"El hijo de Imelda es mi amor ese niño, ahora va a ser nuestra labor educarlo, darle alas para volar (...) la verdad es que (Julián) era un gran papá, jugaba con él, lo crió increíble", agregó.

"Le pido a Dios, a todos los que me están viendo, que sus hijos los vean crecer, los vean casarse, los vean tener nietos, que sus hijos los entierren a ustedes porque no hay dolor más grande que enterrar a un hijo, no se lo deseo a nadie", añadió.