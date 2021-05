Doña Olga, la guardiana del legendario bar Barba Azul

En el baño del emblemático cabaret Barba Azul, doña Olga se encarga de atender a todos los visitantes. Horas antes de empezar sus servicios, llega para limpiar las malas energías con veladoras e inciensos.

Doña Olga no sólo se ocupa de atender los baños de este lugar, sino de cobijar a las damas de compañía que cada noche bailan con los asistentes. Ella es su consejera, quien las escucha, quien las anima cuando las personas alrededor las señalan por la labor que realizan.

"Ellas no están ahí nada más por gusto, tienen una razón. En realidad este es un trabajo como cualquier otro, cada quien tiene sus límites y pone su tope hasta dónde quiere llegar", dice en entrevista con El Sol de México doña Olga, mejor conocida como La mami.

Su historia y las anécdotas de las mujeres que trabajan en este cabaret fueron compiladas por las cámaras de la directora española Laura Herrero Garvin, quien a través del documental La mami que estrena hoy en salas, narra lo que viven las mujeres que trabajan en el Barba Azul.

"Nos parecía importante que se rompieran los prejuicios y estigmas que le pone la sociedad a estas mujeres. Y a través del documental queremos que las miren como una persona más, desde un lugar como un trabajo cualquiera, que no les prejuzguemos ni tampoco estigmatizarlas tanto", comenta la realizadora.

El documental se enfoca en conocer el entorno de quienes se dedican a bailar por las noches en este cabaret. La mayoría de ellas son madres solteras o mujeres que no encuentran otra opción para trabajar. Todas ellas pasan frente a Olga, quien directa o indirectamente escucha sus historias y las aconseja para salir adelante, como una especie de guardiana y guía.

"No se trata de cuidarlas. A través de los años aprendí en este trabajo a sobrellevarlas, a estar con ellas, porque muchas veces se sienten desprotegidas y en mí encuentran eso, la protección, el cobijo como madre. Entonces yo no podía rechazarlas. Tampoco se trata de sobreprotegerlas, sino de comprenderlas".

Doña Olga, al igual que todos sus compañeros en el Barba Azul, ha sido de las personas más afectadas por la pandemia. Año y medio después de declararse la emergencia sanitaria, ni ella ni el resto del equipo han podido volver a trabajar.

"Lo hemos llevado muy mal porque no hemos trabajado. Personalmente, mis hijos no me dejan trabajar, me protegen porque yo estoy afectada de un pulmón por una neumonía desde hace años. Pero me desespero porque nunca he estado a expensas de nadie y siempre he salido adelante por mí misma", lamenta La mami.

"Mis compañeros se la han pasado horrible. Los músicos hasta de albañiles la han hecho, los meseros igual, picando por aquí y por allá; todo sea por llevar la papa a la casa".

Para el personal, la promesa de volver al Barba Azul sigue latente, pues el anhelo más grande de quienes han trabajado ahí es regresar todos juntos y parece que pronto volverán a hacerlo. "Uno de mis patrones me dijo que están esperando a que les den luz verde, para no exponer ni al público ni a nosotros", confía doña Olga.

La mami tuvo su estreno en el Festival Internacional de Cine Documental de Amsterdam en noviembre del 2019. De ahí siguió su camino por otros encuentros cinematográficos como el Festival de Morelia, el Festival de Zurich, Ficunam, así como en eventos en Israel, Polonia, España, Rusia, Helsinki, Estocolmo y en el MoMa de Nueva York.

Como parte de su estreno en México, la Secretaría de Cultura local, a través del Fideicomiso para la Promoción y Desarrollo del Cine Mexicano (Procine), la proyectará en la Red de Cineclubes de la capital. Hoy tendrá una función en el Cineclub Audiovideorama y la próxima semana se presenta en el Cineclub Xicalco.