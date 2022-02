Eduardo Cabra pide más contenido y menos look en la música urbana

Eduardo Cabra tenía seis años cuando supo que quería dedicarse a la música, pero sobre todo, que ese camino requería mucha seriedad. Esta última parte ha sido uno de los pilares de su carrera, el cual ha defendido a capa y espada.

“Siempre he tenido una ansiedad al momento de subirme al escenario y presentarme. (Desde esa edad) Tenía una responsabilidad por hacer un buen trabajo cuando estoy tocando”, comparte a El Sol de México, en una charla a la que se enlaza desde su estudio de grabación.

Ver la música de esa manera le rindió grandes frutos, pues hoy es uno de los autores latinos más reconocidos de la industria. Ha ganado 28 de los 45 Latin Grammys a los que ha estado nominado, además de tres Grammys estadounidenses en 2008, 2010 y 2015.

Su salto a la fama se dio en 2004 cuando fundó Calle 13, junto con René Pérez Residente. Y desde 2016, cuando el grupo del que también formaba parte su hermana Ileana, decidió poner una pausa en su carrera, ha alternado su faceta como productor con su proyecto como solista. Pese al éxito, su manera de concebir su trabajo no ha cambiado, pues su prioridad siempre ha sido establecer un vínculo con su público.

“Uno también trata de hacer música que conecte con la gente. Uno trata de agarrar de ambos lados, del ritmo que está conectando, versus lo que quieras sumar o aportar al cambio”.

Aunque disfruta mucho componer sus temas, formar parte de Calle 13 fue una de las etapas más bonitas de su carrera, y durante la cual dio vida al tema que considera el más representativo de su carrera hasta el momento: Latinoamérica. “Ha trascendido el tiempo, es algo que está ahí, fue el clímax de todo el trabajo que hicimos”.

“La comunicación es un factor súper importante, pero es divertido porque estás en equipo, en grupo. Uno tiene que escuchar, pero también defender las ideas, pero cuando está solo uno tiran lo que le da la gana, cuando uno está en equipo el trabajo brilla más, porque no solamente es la idea tuya, sino es de las otras personas”.

A RECUPERAR EL ORIGEN

Visitante, como se dio a conocer durante su etapa en la agrupación, opinó que el género urbano ha cambiado su significado ante el público, pues hoy se enfoca más en otros ritmos, y se le asocia con elementos que no necesariamente tienen que ver con la música.

“La palabra urbano dejó de ser un movimiento en cuestión de retratar la calle, y se convirtió más en un look y una manera de hacer los videos. En los premios a ti te ponen en una categoría urbana por eso, y no por lo que está sonando. Las propuestas de hoy en día van más hacia el pop, no es tiradera y no es nada malo”.

El cantante agregó que derivado de lo anterior, la escena atraviesa por una falta de diversidad, pues “todos quieren cantar con los mismos cuatro acordes y sobre la misma línea melódica”.

“Lo que se está viendo es más una fórmula dictada por el algoritmo, por las necesidades de éste. Hay muchas propuestas que también están en ese plan de complacer al algoritmo y darle tributo, y darle ofrendas con sus canciones para que sea generoso contigo, y seas exitoso, viral y chévere”.

Eduardo señaló que lo anterior ha cambiado su forma de mantenerse al día en lo que está sonando, pues anteriormente bastaba poner atención a lo que las personas escuchaban en sus autos o en la calle, y ahora es necesario estar al tanto de las redes.

Sin embargo, confesó que le cuesta trabajo determinar cuando un tema es viral porque realmente llega al corazón del público, pues la gente consume tantas propuestas en las plataformas, que la única manera de reconocer las que son auténticas es directamente en los eventos en vivo.

“Me cuentan, la gente que está yendo a conciertos, que por lo general la respuesta de alguien que supuestamente es viral, no es tanta. A veces la gente no se sabe las canciones cuando supuestamente están pegando tan fuerte”.

Para los siguientes meses planea lanzar la segunda parte de su disco Cabra, y está en proceso de selección de los artistas que lo acompañarán en un álbum de colaboraciones que desea realizar próximamente, así como un material compuesto en su totalidad por música instrumental.