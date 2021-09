Jorge Alberti estuvo al borde de la muerte tras contagiarse de Covid-19; no creía en las vacunas

El actor Jorge Alberti ha participado en varias producciones de TV Azteca y Telemundo en México, no obstante, lleva un tiempo viviendo en Miami, pues allí está trabajando en varios proyectos.

Recientemente se contagió de la variante de Covid-19 Delta, y su vida cambió por completo.

Leer más: Exintegrante de los Kumbia Kings fallece debido al Covid-19

Gossip Estas son las secuelas que el Covid-19 le dejó a Galilea Montijo

El famoso proveniente de Puerto Rico compartió un video en su cuenta de Instagram en el que narró su dura experiencia tras contagiarse de la terrible enfermedad.

Al principio trató la enfermedad como si fuera una gripa, sin embargo, los síntomas fueron empeorando y tuvo que permanecer hospitalizado y bajo observación por más de dos semanas.

“Las consecuencias pudieron haber sido fatales, pero hoy estamos aquí gracias a la energía divina (…) Fue una experiencia horrible”, expresó el actor.

Contó que fue de un día para otro que su salud empeoró, presentando neumonía y baja oxigenación.

“Al día siguiente me sentía fatal, el cuerpo débil, dolor de cabeza, caminaba y me agitaba fácilmente, no tenía apetito, no podía comer. Me checo la oxigenación y estaba en 76... si 85 es bajito, 76 es horrible, puedo empezar a tener problemas en los órganos”

Jorge Alberti estuvo al borde de la muerte; no creía en las vacunas contra Covid-19





Alberti contó que estuvo en terapia intensiva al borde de la muerte, además puntualizó que era una persona sana que hacía ejercicio y aun así su cuerpo se vio severamente afectado por el Covid-19.

“Por mi mente nunca pasó que yo fuera a caer en esto. Yo soy del grupo de los que no creía en la vacuna o por una u otra razón no me quería vacunar hasta que pasara un tiempo”, comentó.

No quería vacunarse, sin embargo, afirmó que entendió la lección a la mala.

“Yo aprendí a la mala… Muchos me criticarán. Dirán ‘este pendejo no se quiso vacunar y por eso se contagió’. Fue mi decisión y no me puedes criticar. No te estoy diciendo que aprendí mi lección, porque la vida te da muchas lecciones, pero sí te puedo decir que mi vida cambió”, expresó Jorge.