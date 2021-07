Roberto Palazuelos presentó en Intermoda su línea de ropa: "Papi Palazuelos" 

El actor Roberto Palazuelos lanzó su propia línea de ropa desde el 2020, se trata de la marca "Papi Palazuelos", en la cual plasmó toda su personalidad tan única.

El día de ayer, el empresario presentó en Intermoda toda su colección, en la cual hay varias prendas con frases inspiradas de los 'mirreyes' y las redes sociales.





"Hay frases muy fuertes o racistas que hicimos a un lado, pero hicimos un filtro y de ahí sacamos la marca. No son frases que inventé yo, son frases del pueblo, de la gente, pero nos quedamos con las más divertidas", expresó Palazuelos en su participación en Intermoda.

Intermoda se realizó en Guadalajara, y se trata de la exposición de moda y de diseñadores más grande de Latinoamérica, la cual se llevó a cabo del 20 al 23 de julio, (hoy es el último día) allí Palazuelos presentó toda su ropa, la cual está dirigida a hombres, mujeres y niños, e incluye batas de dormir, playeras, gorras, shorts, trajes de baño, chalecos, etc.

Algunas de las frases que llevan impresas varias de estas prendas son: "Mirrey is the shit", "Yo soy chavito bien", "No todo lo que brilla es oro, a veces soy yo", "Aquí desde la cima del éxito", "Quiérete rey", entre otras.

Toda la ropa es elaborada en México y actualmente se vende en una tienda en línea, no obstante, próximamente Roberto planea abrir la primera tienda física en Acapulco.

Los costos de las piezas 100% mexicanas varían, y van desde los 350 hasta 1500 pesos mexicanos.

Otra de las noticias que el 'Diamante Negro' adelantó durante la Expo fue que pronto incluirán playeras tipo polo, lentes, bronceadores y sombreros, además, lanzará una línea plata que ofrecerá pantalones de vestir, sacos, camisas y todo lo necesario para que luzcas increíble.