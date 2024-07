El cantante cachanilla Juan Cirerol visita Veracruz; da conciertos en Xalapa y Xico

Xalapa, Ver.- Juan Cirerol trajo sus letras y su guitarra por primera vez a Veracruz. El cantautor originario de Mexicali dio conciertos en Xalapa y en Xico este fin de semana, donde recibió el trato cálido de un público en su mayoría joven.

En Xalapa brindó un concierto de casi dos horas, siempre vibrante y donde el público olvidó sus asientos y se aglutinó cerca del escenario para ver de cerca a su artista y corear los versos de amor, desamor y melancolía. Mientras que en Xico fue invitado como parte de las Fiestas a Santa María Magdalena, con un público que tan bien que respondió emocionado a los acordes de su guitarra.

Para Diario de Xalapa, Juan Cirerol accedió a una entrevista, nos recibió en los camerinos mientras cenaba un platillo a base de pato; la prueba de sonido había terminado hace poco y reponía las energías para el concierto que se acercaba.

¿Cómo es para el cantante cachanilla Juan Cirerol Veracruz?

El artista cachanilla respondió sobre su visita a Veracruz, calificándola de “un lugar hermoso, antiguo de México; me pareció muy interesante poder venir a visitar Xico, que me tocaron las fiestas de María Magdalena y es algo muy hermoso, una fiesta mexicana muy padre; y Xalapa es una ciudad muy cálida, donde no me imaginé que la gente me fuera a recibir tan bien”.

Sobre los temas de sus canciones que le han ganado el gusto de oyentes fieles de todas las edades, Cirerol indica que plasma en ellas su propia vivencia: “vienen de contar anécdotas o historias; como la vida de la noche, de las calles, de la bohemia, de amores fugaces, amores pasajeros, y también, ¿por qué no decirlo?, se narran vivencias con las sustancias, con el alcohol, con todo este tipo de cosas”.

Agrega que componer una canción es un proceso que ha ido variando a través del tiempo, y que el Cirerol que componía hace algunos años ha ido madurando, por lo que ahora se toma más tiempo para hacer su música.

“Hace algunos años lograba sacar canciones muy rápido, no necesariamente que fueran buenas, pero lograba sacarlas en una estructura bastante rápida, a veces en una noche componía unas dos o tres canciones; ahora trato de trabajar la música un poco más a consciencia, y puedo tardarme hasta meses en terminar una canción”.

Aunque es autor de canciones que se han vuelto entrañables en sus oyentes, Juan Cirerol también tiene algunos covers en su repertorio, cuestionado sobre cómo decide qué canción retomar, señala: “dependiendo del alcance de voz que yo tenga, si el tema me gusta, si me parece interesante, y lo que yo he tratado de hacer es agarrar un poquito de música que fuera un tanto desconocida dentro del mismo catálogo de los artistas que me gustan para exponérselos a la gente y así poder decir: ‘Mira esta es mi curaduría de este artista’, de cierta manera lo veía así”.

Es autor de canciones que se han vuelto entrañables en sus oyentes, Juan Cirerol también tiene algunos covers en su repertorio / Foto: Cynthia Sánchez / Diario de Xalapa

Finalmente, Juan Cirerol pide su guitarra, su mejor manera de decir es cantando, pero antes le preguntamos sobre el poder de la música, y nos habla de la influencia de Mick Jagger, John Lenon, y otros que han revolucionado con su música: “nuestra visión del mundo viene en gran parte relacionada con la música”, acota el autor de temas como “Eres tan Cruel”, “Rostros vendidos” o “Metanfeta”.