Larry Hernández supera el Covid-19 y vuelve con todo a la cantada

El cantante Larry Hernández regresó a su trabajo con todo, y es que tras semanas de permanecer en aislamiento y sin poder cantar, por fin anunció su recuperación del Covid-19.

El artista compartió varias historias en su cuenta de Instagram y aprovechó para dedicarle unas palabras a sus fanáticos y hasta entonó algunas de sus canciones.

“Quiero que todos entiendan, que hay dos que tres que revientan porque ya ando trabajando, con todo arrasando, pues quiero que sepan, si me vieron descendido de las grandes ligas, la vida da vueltas, aquí les vengo con todo para que estén enterados”, entonó.

También compartió varios clips en los que se le puede ver conviviendo con su esposa e hijas yendo a comprar algunos bocadillos, por fin juntos tras superar la enfermedad.

“Este COVID nos dejó pa’ la ver**”, dijo en uno de sus videos, luego de que su esposa e dijera que su café sería tamaño chico debido a que están a dieta.





El cantante ya puede convivir con su familia tranquilamente e incluso salieron a comprar donas | Foto: historias de Instagram | @larryhernandez

Larry reanudará sus conciertos

El cantante de regional mexicano también anunció que reanudará sus conciertos en Estados Unidos a finales de agosto de 2021.

“Con el favor de Dios, allá nos vemos, familia L.H. Dios es bueno y me ha dado otra oportunidad”, escribió.

Por medio de sus redes sociales, Larry reapareció totalmente cambiado y con una actitud positiva, pues a pesar de haber enfrentado un cuadro grave de coronavirus, está más que listo para regresar a su vida normal.

“Acabo de publicar en mi feed las tres fechas que con el favor de Dios podré hacer, estaban antes de que me enfermara. Como todos saben, el estar enfermo te da un tiempo para recuperar los pulmones. Llevo haciendo ejercicio tres días y aún faltan 15 para estas fechas. Muchos me ponen que si no me estaba muriendo. Tanto futbolistas, como gente que trabaja y gente común, normal que tiene compromisos, obviamente hace todos los ejercicios necesarios para volver a hacer todas las actividades”, expresó Larry Hernández, quien lució repuesto y muy contento.