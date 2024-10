El español Muerdo graba una canción con Eliades Ochoa

El cantante español Muerdo, cuyo nombre real es Pascual Cantero, guarda una relación de respeto y admiración hacia los exponentes de experiencia dentro de la música, especialmente a los de los géneros que su proyecto representa, es decir, los ritmos latinos como la rumba, cumbia, salsa y la champeta.

“En los músicos jóvenes veo que no hay una admiración profunda por la experiencia, está poco puesta en valor, como si lo de antes no sirviera, y sin eso, no podemos hacer nada, lo que hicieron nuestros antecesores es la base de todo lo que podemos hacer”, explicó el artista en entrevista.

En su último álbum, titulado “Sinvergüenza”, el cantante madrileño colabora con Eliades Ochoa en el tema homónimo. La colaboración con el reconocido músico cubano fue, además de una grata experiencia, una validación de la aproximación de Muerdo hacia la música latinoamericana.

“Aparte de que Eliades ha elevado la canción a una categoría superior, queríamos que de alguna manera validara que lo que Muerdo estaba haciendo no era una apropiación cultural”, comentó.

“Llevo muchos años interesándome por esos géneros, visitando la isla. El que esté Eliades refrenda un poco el que podamos acercarnos así, con respeto, a la música cubana”, añadió el artista, que con su más reciente material regresa de una pausa creativa, un proceso que denomina como un “reset”.

“En este disco hay también más de mí. Después de cuatro años de silencio, es un disco en el que me he atrevido a contar cosas más íntimas, mis infiernos personales, mis miedos, mis historias amorosas de las que tampoco había hablado mucho en mis discos anteriores. Hay más presencia de Pascual, al margen de lo que es Muerdo”, dijo.

Se apega a lo tradicional

Desde su primer álbum, “Flores entre el acero” de 2011, Muerdo se ha caracterizado por hermanar desde el lenguaje y desde los sonidos la cultura latina con la española. “Ese puente lo veo como un privilegio. Es un tránsito de ida y vuelta todo el rato, de referentes, de inspiraciones, de cultura. Lo único que nos separa es el Atlántico.”, explicó.

“´Sinvergüenza’ no tiene nada, nada electrónico, ni un sintetizador. Quería reivindicar un poco la música orgánica, la música viva”, mencionó.

Respecto a la tendencia juvenil actual, señaló: “Del urbano no me gusta nada los valores que transmite en general. Toda esa egolatría, ese culto al ego, ese yo soy mejor que tú, me parece que hace un flaco favor a la sociedad”.

Muerdo se presentará en cuatro fechas en la República, las cuales representarán el inicio de una gira que incluye otros países. Este 11 de octubre brindará un show en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris. “Es el pistoletazo de salida de una gira que creo que va a ser bien especial”, finalizó.