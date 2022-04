El Hijo del Santo se une a Albertano en la lucha contra los “mostros”

Explotando su vis cómica de escritor, Ariel Miramontes junto a su hermano Carlos, José Luis Garneros y Jesús Salcedo, creó Albertano contra los mostros, que dirige y produce André Barren.

En un receso de la grabación en la Arena Naucalpan, Ariel Miramontes dice a El Sol de México: “Me siento muy orgulloso que con Albertano contra los mostros, le dé continuidad a mi faceta de escritor. Antes lo hice en María de todos los Ángeles, y casi todo el equipo de María está ahora en este nuevo proyecto”.

Gossip Albertano contra los mostros rescata el kitsch del cine mexicano

Ariel afirma que, guardando las distancias, busca hacer historia como lo hicieron en su momento Viruta y Capulina o Cantinflas. “Desde Nosotros los guapos, me di cuenta que me siguen las criaturas, y todo este texto va dirigido a ellos, son mis fans; por eso manejamos el humor blanco combinado con aventuras”.

El Hijo del Santo, quien es uno de los invitados a la serie, asegura que siempre acepta aparecer en producciones que no afecten la imagen de su leyenda.

En el capítulo, Albertano y el enmascarado de plata se enfrentarán al trío de luchadores Perros Claustrofóbicos de Neza; “va a ser la primera vez que me vean llorar porque no podré defender a Albertano porque tengo una fobia que me impide ser su héroe”, adelanta el luchador.

Las villanas de la historia

Olivia Collins es la Bruja Casilda, quien persigue a Albertano para sacarle el corazón en busca de la belleza eterna. Ella cuenta que desde niña trae “algo de hechicera”, por lo que este personaje es ideal para volver a la pantalla chica.

“Casilda es una mujer que tiene 400 años. La emparedan en un convento en el siglo XVII y la traen a la vida contemporánea para hacer de las suyas”, explica.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Maribel Guardia, es Lola D’bo, “un personaje distinto a lo que he hecho, que es siempre hacerla de buena. Lola, es sofisticada, sexy, y es más mala que la Bruja Casilda", describe.

Lola D’bo es una mujer muy rica, pero descubre a través de un libro que hay una bruja emparedada en un convento, quien tiene el secreto de la eterna juventud y se obsesiona con sacar a la bruja detrás de la pared, por lo que compra el convento donde está emparedada Casilda.

Albertano contra los mostros se transmite hoy a partir de las 19:30 horas, con tres episodios por Las Estrellas.