‘El juego del calamar' ¿mexicano?, Simón Levy quiere financiar remake

La serie coreana ‘El juego del calamar’ es una de las más exitosas de la plataforma de streaming Netflix, y es que ha permanecido durante casi un mes en el Top 10 de las más vistas.

Debido a su gran éxito mundial y gran potencial, hay varios países interesados en hacer un remake de esta sangrienta pero llamativa historia.

Leer más: Revelan el escalofriante tráiler de la tercera temporada de ‘You’, velo aquí





OMG! Esta es la serie coreana de Netflix de la que todos hablan

Empresario mexicano lanza convocatoria para escribir guión del remake de 'El juego del calamar'

Uno de ellos es México, debido a que el exsubsecretario de Turismo del Gobierno de AMLO, Simón Levy, informó en su cuenta de Twitter que está buscando a un cineasta o productor que haga un guion parecido al de Squid Game pero en versión mexicana.

Su propósito es retratar la realidad de México y de Latinoamérica, y según afirmó el financiará su producción.

El único requisito que solicitó el también empresario fue que tomará en cuenta solo proyectos formales y que no quiere una historia exagerada.

Así que atención escritores, guionistas y productores, si tienes en mente una historia parecida y que retrate al México actual, pero con la trama basada en el ‘Juego del calamar’ escríbele.

¿Eres cineasta o productor? ¿Haces series de TV?

Si tienes un guión y/o proyecto formal, no bla bla, que refleje “el juego de calamar” mexicano con toda la realidad de 🇲🇽 y Latam sin nada de exageración, escríbeme.

Lo analizo y te apoyo financieramente para que lo produzcamos. — Simón Levy (@SimonLevyMx) October 7, 2021

¿Quién es Simón Levy?

Este empresario es el mismo que ofreció 8 mil pesos el pasado mes de mayo a quien le diera información sobre el paradero de Miguel, un joven que vivía abajo del puente de la línea 12 del Metro.

Cabe mencionar que, gracias a su acción altruista, fue reconocido como Joven Líder Global Del Foro económico Mundial.

“Si 🇲🇽 le abrió la puerta a los judios y a los españoles y a los extranjeros, que no se abra 🇲🇽 para apoyarnos a nosotros mismos. Mi mensaje no es para hacerme famoso sino para que sepan cómo los de abajo, sufrimos: Miguel”.

Sin palabras.

pic.twitter.com/bb6oVM8p0w — Simón Levy (@SimonLevyMx) May 6, 2021

Además, formó parte del gobierno de López Obrador del 2018 al 2019, ocupando el puesto de subsecretario de Turismo.

Es licenciado en derecho y tiene un doctorado en Derecho de las Asociaciones Público-Privadas y Economía Urbana por la UNAM.

Ha escrito 9 libros y es columnista en un reconocido periódico nacional.

Y tú ¿Cómo te imaginas la versión mexicana de 'El juego del calamar'?