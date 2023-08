El ocio llevó a Andrés Johnson a convertirse en influencer

El sonorense Andrés Johnson de vendedor de botanas a granel, se transformó en uno de los grandes influencers en las redes sociales como creador de contenido con el toque de comedia, que tiene más de nueve millones de seguidores.

Recientemente presentó en la VidCon México 2023 con sus ponencias Atrévete con todo y sin miedo, Cómo diferenciar el mundo de redes frente al día a día y La diversidad: Comunidad LGBT+.

La poca fortuna de su local de botanas lo llevó a conectarse con las redes sociales para ocupar la mayoría de tiempo en ocio que vivía en su negocio.

“No tenía nada que hacer en el interior de la tienda. Ya llevaba más de un año de apertura y los clientes en Hermosillo eran pocos, así que para matar el tiempo, me metí a Instagram y Facebook; comencé a grabar ideas que me venían a la mente. Mis seguidores fueron creciendo, y aquí estoy”.

Aseguró que aunque nadie sabe la fórmula mágica para conseguir seguidores, lo que a él le ha funcionado, “es la constancia, ser siempre constante, aunque la gente no la trate cara a cara, seguir haciéndolo. Y, segundo, ser uno mismo, sin máscaras, ser real como vives en la cotidianeidad. No actuar de cierta forma y que la falsedad se note, porque la gente lo capta”.

Con poco más de 50 meses creando contenido, su experiencia le permite afirmar que las redes sociales sí han cambiado la forma de hacer comedia.

“Hay muchos temas que podemos tocar y otros tantos no; pero siento que la comedia ayuda a poder abordar ciertos temas y que no se vea como un tabú o algo malo o negativo. En mi caso manejo una conversación en torno a la salud mental, que aunque sea en comedia, lleva un mensaje positivo. Hablo de relaciones en general, tanto en pareja, de amigos.

“De lo que evito, o trato de no abordarlo, es de lo que no sepa, de lo que no esté informado, porque aunque llevo algo de humor, sí me he patinado algunas veces por falta de información. Si lo he vivido en mis inicios como influencer y no quiero repetirlo”, reveló.

Andrés Johnson agradece el apoyo de sus fans. “Siempre que me ven me dicen que es como si fuera yo su gran amigo, les agrada mi forma de ser y cómo me comporto. Yo me siento como una persona con un celular en la mano que sube sus ideas en las redes sociales, nada más.

“Eso de qué siento el tener tantos seguidores, pues no sé, no me lo he preguntado y obviamente me gusta el saber y conocer que sí tengo miles o millones de seguidores. Me gusta y me siento validado de ser como soy”, reiteró quien ahora ya dejó el negocio de botanas en manos de sus padres.