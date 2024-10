El protagónico de Trinidad González en El Secreto del Río cambió su vida, ¿quién es la actriz?

De un día para otro, Trinidad González pasó de ser una modelo internacional, rostro de campañas para marcas como Moschino, Valentino y Vivienne Westwood, a ser la primera mujer trans mexicana en protagonizar una serie de ficción, El secreto del río, que la colocó en la mira de todos.

Su vida no ha sido fácil, recuerda su infancia con experiencias dispares, ya que, a pesar de estar rodeada de amor, eso no la eximió de sufrir bullying, discriminación, abusos o violencia por asumirse, desde muy temprana edad, como alguien diferente.

“Hay veces como que quiero buscar una palabra para describir cómo fue mi infancia, pero creo que fue agridulce porque tengo muy buenos recuerdos, pero sí hubo cosas que me marcaron muchísimo”, afirmó González en entrevista con El Sol de México.

“Fue muy confuso siempre, porque yo me he sentido mujer toda mi vida, desde que estaba en el kinder tengo memoria que yo quería tener el pelo largo, usar el uniforme de mis amigas, jugar con muñecas, me sentía confundida porque yo me sentía niña y quería hacer cosas de niñas, pero todo eso se me prohibía, la constante batalla de: ‘no puedes hacerlo’ y el señalamiento de: ‘no te juntes con ese joto’”, agregó.

Trinidad nació en Tabasco hace 29 años. Su mayor fortaleza siempre fueron sus amigos y, claro, su mamá, quien le brindó el apoyo necesario para que ningún mal comentario o crítica la desviara de concretar sus sueños.

“Mi mamá una vez me dijo: ‘nunca te pares a escuchar ni a pelear con la gente porque nunca vas a llegar a tu meta’ y eso se me quedó grabadísimo. En efecto, no me puedo estar peleando en el día a día, yo hago mi vida tal cual y eso es lo que importa.

“Siempre hubo personas que me guiaron y me apoyaron, que me dieron un abrazo, un consejo y eso fue lo que me hizo fuerte, seguir adelante y no escuchar lo que me decían”, contó la actriz.

Trinidad comenzó sus estudios en Mercadotecnia y Publicidad, carrera que no le satisfizo del todo, aunque la respuesta para encontrar su verdadero camino estaba muy cerca de ella.

“Yo tengo una tía que es dentista y cuando iba a su consultorio veía las revistas y me reflejaba mucho en las modelos que miraba, siempre era algo que me inspiraba mucho, era como este sueño que pensé que nunca iba a llegar. Pasaron los años y nunca le dije a nadie que me gustaba el modelaje por esta pena de que se pudieran burlar de mí y en algún momento me atreví, me vine a la Ciudad de México, me contrató una agencia, conocí a mi manager y comencé a trabajar”, recordó.

La oportunidad de modelar en Londres, surgió hace menos de cinco años. Trinidad salió del país siendo una persona y regresó asumiendo una identidad distinta, con mucha aceptación personal y una ambición por demostrar su talento dentro de la industria del modelaje y, ahora, de la actuación, que la salvó en un momento en que no sabía cómo encontrar a su verdadero yo.

Con el personaje Sicarú en la serie El Secreto del Río, Trinidad logró tener una visión mucho más clara de a dónde quiere llegar.

“Yo estaba muy confundida y perdida en ese momento (cuando le llegó la opción de actuar) porque no tenía muchas oportunidades en el modelaje, no tenía trabajo, estaba pensando si seguirme dedicando a ser modelo o hacer otra cosa, hasta que me llegó el proyecto y acepté hacerlo.

“Recordé esta Trinidad que estaba muy olvidada y me di cuenta que el personaje de Sicarú y yo somos mujeres muy similares, porque hemos construido nuestro propio camino y eso me encantaría que las demás personas lo hicieran también”, compartió la actriz.

En la serie que dirige Ernesto Contreras, Trinidad interpreta a una mujer trans que crece con la idea de ser muxe, término que hace referencia al tercer género en el Istmo de Tehuantepec, en Oaxaca.

Ser muxe no es el paraíso

La trama aborda la infancia de Manuel, un niño que sabe desde el inicio que es distinto, pero que durante su crecimiento sufre de discriminación, señalamientos homofóbicos y, posteriormente, al crecer, burlas por ser mujer trans.

En la serie de ocho episodios, coprotagonizada por Diego Calva en el personaje de Erik, mejor amigo de la protagonista, también se muestran las tradiciones istmeñas, su comida, su cultura, la lengua zapoteca y la lucha de la comunidad muxe.

“Llegando a Oaxaca y al conocer a las muxes descubres un mundo de arte y cultura, de tradición, pero a la par está lleno de violencia y discriminación, son mujeres que maltrata la sociedad, las matan.

“La comunidad muxe me recibió con todo el amor del mundo, se acercaban a contarme sus historias de abuso desde que tenían nueve o diez años, el shock que te das con esta realidad fue lo que me impulsó a hacer un buen papel, sobre todo porque ellas me decían que contara la historia, pero que lo hiciera real, que no es un paraíso ser muxe, que las están matando, que quieren ser escuchadas, respetadas y entonces asumí esa responsabilidad y para mí fue un honor”, sostuvo.

Temas como la trata de personas, las infancias trans, el machismo, la homofobia, pero a la vez el amor a la familia, la aceptación a uno mismo se reflejan en la serie que desde su estreno está en el primer lugar de la lista que destaca lo más visto en Netflix.

“Me han llegado mensajes de muchas mamás agradeciendo por el proyecto, no sólo mamás que pueden tener hijos diferentes sino mamás que a lo mejor no entendían una parte de la comunidad LGBTQ+ sino también hombres que me han escrito, eso es lo bueno, que la gente se dé cuenta que las infancias trans existen, que hay infancias diversas y hay que abrazarlas y darles este amor que un infante necesita.

“Es momento de abrazar lo diverso y estas historias nos pueden ayudar a sanar, creo que esta historia va por buen camino, espero la gente siga sumándose, pero sobre todo respetando”, concluyó.