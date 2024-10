El público ovaciona el estreno de la nueva temporada de "Jesucristo Súper Estrella"

Sin ser un fiel creyente, Benny Ibarra encarnó a Jesús durante el estreno de la nueva temporada de “Jesucristo Súper Estrella”, obra que cuenta con la traducción de Julissa, su mamá.

Con un lleno total y una ovación de pie, el elenco del musical arrancó sus actividades al público la noche de este jueves, en el Centro Cultural Teatro 1, en donde actores, cantantes, conductores e invitados especiales se dieron cita para presenciar la obra.

“Me siento muy contento, orgulloso de tanto trabajo, con tantas personas, honrado de ser parte de este Jesucristo, en este escenario y con esta producción”, afirmó Benny en entrevista al término de la función.

“Que sea uno de los musicales de mi mamá y hacérselo a ella es una de las razones principales por las que acepté hacer ese papel. Yo no crecí en esa religión, pero soy alguien muy espiritual, respeto profundamente todas las enseñanzas, así que para el personaje me estuve educando más, vi muchos documentales, hablando con gente que sabe, es una historia muy poderosa con grandes enseñanzas”, agregó el actor.

Benny confesó que se encomendó a su mamá antes de salir al entarimado, incluso le dedicará cada una de las funciones.

Uno de los más aplaudidos fue Álex Lora, rockero que da vida a Herodes en la trama donde Jesucristo es traicionado, golpeado y crucificado.

“En verdad que es una gran satisfacción estar sobre el escenario, el contacto con el público y cómo se prende, grita y participa es muy motivador. Estoy muy orgulloso y es un honor para mí compartir con grandes artistas y toda la producción, el elenco es espectacular y todos los cantantes, bailarines, los performers, son increíbles.

“Estuvimos ensayando casi un mes todo septiembre, hasta la fecha todavía no me sale como yo quisiera, pero cada función le voy agarrando más la onda y me va saliendo mejor”, aseguró Lora.

El debut en teatro de Ximena Sariñana

Quien debuta como actriz de teatro musical es Ximena Sariñana en el rol de María Magdalena, personaje que será alternado con María León durante la temporada.

“El reto es estar a la altura de mis compañeros que lo hacen espectacular, es increíble, estoy contenta, cada vez agarro más la onda.

“En general, es todo muy complejo, hay mucha energía, movimiento, te tienes que acordar dónde entras, dónde sales, mezclas las cosas que tanto me gusta hacer tanto la música, interpretar y actuar”, sostuvo Sariñana, quien no duda en participar en otros musicales como este.

Erik Rubín repite en el montaje como productor y actor de Judas, Leonardo de Lozanne es Poncio Pilates, mientras que Yahir y Kalimba son Pedro y Simón, respectivamente.

Previo al estreno, la producción montó una alfombra roja en donde desfilaron celebridades como César Bono, el productor de la obra Álex Gou, el comediante Rafael Inclán, Lola Cortés, Juan Torres, Erika Buenfil, Maribel Guardia, Celia Lora, Verónica Montes, Ricardo Margaleff, Norma Lazareno, Enrique Guzmán, entre otros.

El musical, bajo la dirección de Nick Evans y la dramaturgia de Andrew Lloyd Webber y Tim Rice, estará hasta el 3 de noviembre, con funciones viernes, sábados y domingos, con precios de entre 900 hasta 4 mil 100 pesos aproximadamente.