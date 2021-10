El ¿Quién es la máscara? fue la salvación de Yuri en medio de la pandemia

Para Yuri, las grabaciones del reality show musical ¿Quién es la máscara?, han sido desde el año pasado, cuando se realizó la segunda entrega, "una salvación" en medio de la pandemia.

Y es que confesó haber experimentado serias afectaciones en su salud mental, al verse imposibilitada para desempeñar su trabajo normalmente. “Me empezaba a doler la cabeza, el cuerpo y la espina dorsal, porque estaba en mi cama, y nunca había pasado tanto tiempo ahí”, dice en entrevista con El Sol de México.

Por ello se siente "muy bendecida" de tener trabajo y con ello, la posibilidad de seguir compartiendo experiencias de forma presencial. Y aunque afirma que haber padecido coronavirus en 2020 la tiene muy inquieta, confía en que su fe y ganas de salir adelante le ayudarán a superar esta etapa.

“No soy miedosa, pero desde que me dio Covid le tengo miedo hasta al aire que respiro. No era así, ahora le tengo miedo a todo, hasta a una calentura”, platicó. “El miedo no es amigo del alma, ni del cuerpo, ni del espíritu. Lo que hago es meditar, estar con Dios, con mi familia e ir a lugares al aire libre, eso me ayuda mucho”.

Sus amigos la honran

Yuri inició su carrera artística cuando era tan sólo una adolescente. En 1980 triunfó en el Festival OTI de la Canción con tan sólo 16 años, y meses más tarde se convirtió en la primera mexicana en obtener un Disco de Oro en España, gracias a La maldita primavera, y desde entonces su carrera fue en ascenso, llevándola incluso a ser nominada a un Grammy en 1986 por el tema Yo te pido amor.

Todo este tiempo, ha predicado con el ejemplo, lo que llevó a sus colegas Marco Antonio Solís, Carlos Rivera, Pandora, Lucero, Emmanuel, Mijares y La Sonora Santanera, entre otros, a homenajearla en el disco Celebrando a una leyenda, con temas de sus respectivos repertorios, dedicados a la veracruzana, e interpretados a dueto con ella, que grabaron recientemente y saldrá a finales de este mes.

“Quiere decir que lo que he sembrado no ha sido malo, son cosas buenas porque aquí lo estoy cosechando. Artistas que dicen 'Yuri, para mí es un placer cantar contigo', muchos que han quedado afuera me hablaron y me dijeron '¿por qué no me invitaste', pero ya eran 19 artistas, no podíamos meter más. He sembrado el ser compañera, y eso hace que la gente quiera cantar contigo, y definitivamente que te respeten y te amen”.

La también presentadora señaló que esta buena relación que tiene con el gremio musical se debe en gran medida al ejemplo que le dio su madre desde sus inicios, pues reconoció que era fácil marearse con la fama a tan corta edad, pero fue gracias a su guía que supo mantener los pies en el piso.

“Me da pie a recordar cuando mi mamá me regañaba y me decía 'ubícate, siempre pon tus pies en la tierra mijita, aunque tengas Discos de Oro y tengas Grammys, tú eres una artista, no eres un Dios, y así te debes manejar'. Eso se lo agradezco mucho, que siempre me mantuvo humilde”.

En medio de una carcajada, Yuri dijo que aunque ya le falta poco para ser “viejita”, ella todavía se considera joven, por lo que celebró el poder compartir este homenaje en vida y sobre todo ser considerada una leyenda a su edad. “Las leyendas a veces son cuando ya se murieron”, finalizó.

Lo más divertido para ella fue conjuntar tantos géneros musicales en un solo disco, ya que lo considera una forma de plasmar la esencia y versatilidad que ha manejado a lo largo de su carrera.