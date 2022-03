El Rock está de luto; el mundo de la música despide a Taylor Hawkins de Foo Fighters

El pasado viernes, y a unas horas de presentarse en Bogotá, el baterista de la icónica banda de rock Foo Fighters, Taylor Hawkins, falleció y aún se desconocen los motivos.

La banda fue la encargada de dar a conocer el fallecimiento y anunciaron que la presentación en el Festival Estéreo Picnic, en Colombia, se cancelaría.

"Su espíritu musical y su contagiosa risa seguirán con nosotros", escribió la banda en un breve comunicado, donde también expresaron que su corazón está con la esposa e hijos de Taylor.

Así reaccionó el mundo de la música

Tras darse a conocer el fallecimiento, diversos artistas del mundo de la música lamentaron el deceso del baterista.

Icónicos artistas de la música como Ozzy Osbourn, Mick Jagger y Ringo Starr dedicaron a través de sus redes sociales unas palabras a la familia de Hawkins, además de reconocer la gran persona que era el baterista.

. @TaylorHawkins was truly a great person and an amazing musician. My heart, my love and my condolences go out to his wife, his children, his family, his band and his fans. See you on the other side - Ozzy — Ozzy Osbourne (@OzzyOsbourne) March 26, 2022 God bless Taylor peace and love to all his family and the band peace and love. 😎✌️🌟❤️🎶🌈☮️ pic.twitter.com/wn2izxn4Vd — #RingoStarr (@ringostarrmusic) March 26, 2022 So incredibly sad to hear of the passing of Taylor Hawkins. My thoughts are with his family and the band at this time. pic.twitter.com/wueydCu5gw — Mick Jagger (@MickJagger) March 26, 2022

Otras artistas como Genne Simmons, el guitarrista Tom Morello y la banda Guns N' Roses publicaron unas palabras tras el fallecimiento del baterista.

Shocked and saddened to hear @taylorhawkins has passed away today.! 😞. Our prayers and condolences go out to the Hawkins family, ⁦@foofighters⁩ friends and fans. Sad. https://t.co/Mgu2K4SJyL — Gene Simmons (@genesimmons) March 26, 2022 God bless you Taylor Hawkins. I loved your spirit and your unstoppable rock power. Rest In Peace my friend. pic.twitter.com/AkiRLF2L3e — Tom Morello (@tmorello) March 26, 2022 Forever missed. pic.twitter.com/PkzEAKvryN — Guns N' Roses (@gunsnroses) March 26, 2022

En el caso de artistas latinoamericanos, el cantante colombiano Juanes y el mexicano Pepe Aguilar lamentaron en sus redes sociales el fallecimiento del baterista.

Tristeza absoluta por la partida de Taylor Hawkins…Sincero pésame a la familia @foofighters Literal en shock… — Juanes (@juanes) March 26, 2022 irreparable la pérdida de Taylor Hawkins (baterista de Foo Fighters) descanse en paz 🙏🏼🙏🏼🙏🏼

Tremenda pena 😔

el rock otra vez está de luto.

Repito,

irreparable pérdida carajo! — Pepe Aguilar (@PepeAguilar) March 26, 2022

Por su parte, la Embajada de Estados Unidos en Bogotá lamento el deceso de Taylor Hawkins y expresaron sus condolencias a los familiares y a los fans.