El salsero Luifer le canta a su ídolo Jerry Rivera

El cantante de salsa Luifer, no duda que su nuevo álbum Canto a mi ídolo Jerry Rivera, tenga buena suerte y sea del gusto del público, al igual que su sencillo Me estoy enamorando, cuya letra lo remonta a su niñez.

“Gracias a mi hermano sé de la obra de Jerry Rivera a quien lo escuchaba desde mis seis años y precisamente la canción Me estoy enamorando me llevó a soñar una vida musical como intérprete”, dijo en entrevista.

Ahora los covers de Jerry Rivera en el canto de Luifer, llevan el sello; “de una identidad diferente, nada es igual, no es pan con lo mismo de hace 30 años. Ahora, las escuchan con un sonido fresco, con arreglos más modernos y mi interpretación es distinta a la de mi ídolo Jerry”, declaró.

Con 60 mil seguidores en las plataformas como Spotify, el cantante informó que, “ya pueden encontrar oficialmente la producción Canto a mi ídolo Jerry Rivera tanto físicamente acompañado de un DVD como en las plataformas digitales de música”.

Desde el año 2009, “gocé de la mano con Sony Music en ese entonces, cuando llego a México en mi primera vez, vendí casi cuatro mil discos de mi producción debut tan solo un mes. Entonces sí me tocó la época de lo físico. México, es uno de los principales consumidores actualmente de discos físicos en América Latina, y va en paralelo que al público le siguen gustando los autógrafos. Entonces toda esta parafernalia de los fans, es un respaldo para nosotros”.

El artista colombiano también tiene apoyo virtualmente porque como reiteró, “en Spotify cuento al mes más de 60 mil oyentes tan sólo en esta plataforma. Lo que persigo es que a las nuevas generaciones les guste mi música para mantenerme en este mundo del entretenimiento”.

En la producción Canto a mi ídolo Jerry Rivera expresó que, “van 11 canciones covers de mi cantante que lo conozco desde mis seis años de edad hasta la fecha. Hago mías canciones como Qué hay de malo, Casi un hechizo, Amores como el nuestro, Un amor verdadero y Me estoy enamorando, que es la canción que eligió mi público colombiano para lanzar como mi primer sencillo”.

Entre otras cosas, confió que, “es la primera vez que le rindo tributo a un artista digamos de lo más top porque en el caso de Jerry, reitero, es un artista que marcó mi niñez a los seis años con su música. Siempre había querido hacerlo y hasta ahora lo pude hacer”.

En torno a Me estoy enamorando, me remonta mi infancia y la escuché porque a mi hermano le prestaron el CD y es un tema que me marcó hasta ahora que la interpreto con mi estilo ya definido”.

Se confiesa enamorado de México, “vengo a dar El Grito en tierra mexicana que tanto me ha dado desde hace 13 años que la he recorrido. México es mi segunda casa, ha sido un país que me ha apoyado durante muchos años. Es uno de los países más importantes en América Latina y en el mundo, porque muchos artistas se hacen y lanzan sus carreras musicales desde aquí. Digamos que México es un trampolín de cantantes, managers, productores musicales y otras ramas de la música. Es una bendición llegar a este país”.

Mejor conocido como Luifer de la salsa, ya probó el Auditorio Nacional al ser invitado del maestro Alberto Barros en abril pasado, “la conexión en el escenario con el público es única, indescriptible, por ese público lucharé hasta estar ahí en ese escenarios en plan solista, es otra de mis metas, para vivir la experiencia del calor humano que se da ahí”.

Luifer se presentará los días 16 y 17 en Mambo Café de Insurgentes Sur, CdMx.