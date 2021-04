Ellos son los participantes de la octava temporada de Acapulco Shore

Seis nuevos shores estarán en la octava temporada del reality, encabezados por los veteranos Karime, Jey y Chile, quienes reciben a Nacha, Fernanda e Isa, de la temporada siete, y a los debutantes Jailyn, Eddie, Diego, Jacky, Alba y Beni.

Se reunirán en otras vacaciones donde habrá peleas, besos, llantos, fiesta, ligues y los infaltables triángulos amorosos, en 12 episodios que incluyen una serie de conciertos en la mansión, realizados a causa del encierro por la pandemia.

El moderador Guillermo Reyna, junto con los ejecutivos Tiago Worcman y José Fidji Viggano, informaron que las grabaciones en el paradisiaco puerto acapulqueño duraron 25 días, comenzando el pasado 26 de febrero, para su estreno el martes 27 de abril por el canal de televisión restringida MTV y simultáneamente en streaming en Paramount +, con los invitados estrellas Charlotte de Argentina y Mateos, de Brasil.

“Esta octava temporada aparte de nuestro elenco base, hay chicos nuevos con mucha energía, siguiendo el espíritu shore, aunque es especial la incorporación de Charlotte y Mateos, este último de La venganza del ex y habrá más integrantes sorpresa a lo largo de los capítulos”, declara Tiago.

“El casting para el reality es el corazón del show, para nosotros es un proceso muy importante el seleccionarlos y la cualidad que reúnen en común es que son auténticos, desinhibidos y reales, se muestran tal como son genuinamente, dando todo de su personalidad, no jugando con las cámaras”, agrega.

Fidji indicó que las grabaciones en la pandemia, “no han sido las mismas que en años anteriores. Tuvimos que adaptarnos a las circunstancias, creamos las escenografías en el interior que antes eran exteriores, como el antro, el muelle, el restaurante. Todo para que ellos estuvieran seguros, libres del contagio y al mismo tiempo que les permitiera desarrollar el contenido”.

Worcman y Viggano, coincidieron en expresar que en cada temporada se reinventan: “Sentimos que la séptima fue la más fuerte, gracias a que siempre vamos sobre la reinvención, buscamos diferentes narrativas, diferentes personajes manteniendo el espíritu shore, siendo la casa un gran personaje en donde se desencadenan amor, tensión, peleas, que en otras temporadas se dan también. Este es el secreto por qué la gente nos sigue sintonizando y nos convierte en el número uno cuando sale al aire”.

Karime, la anfitriona, dijo acerca de esta octava temporada: “Está buenísima, puro fuego, es la mejor casa, me fui con todo con mis mejores amigos, hay nuevas personalidades, está increíble, todo está buenísimo, es todos contra todos por la pandemia”.

Jailyn, la Barbie mexicana, compartió que su experiencia como la primera shore trans en el reality, fue mejor que otros programas de este tipo: “Ya he tenido bastante experiencia en otros realities, pero Acapulco shore me resultó increíble y conocer diferentes personalidades, convivir en una casa con más de 15 personas, vaya te vuelves loca; y tantos hombres buenos, guapos, lindos y amables, que me tratan como princesa ¿qué más puedo pedir?

“De parte de las niñas, era algo que no me esperaba, estoy acostumbrada a que no soportan a esta muñeca y ahora me trataron súper bien, sin criticarme, sin juzgarme. No nací guapa obviamente, me he hecho varios procesos de cirugía, psicólogos, tratamientos hormonales, ya que antes no me veía tan mujer y los hombres me hacían bullying. Son muchas cosas que una mujer trans enfrenta, principalmente con la familia, en segundo, que la gente te acepte y en tercera que cuando salgas a la calle, ya vestida como mujer, porque no sólo es una peluca y maquillaje, todo tiene un proceso y se lleva muchos años. Para ser la mujer que soy ahora, me ha costado y voy por más”.

Otro de los participantes que tomó la palabra fue Beni: “En la mansión intenté calmar las aguas pero no siempre se puede controlar la tormenta y es en automático, pero en general todo bien. Me llevo una experiencia brutal y única que nunca olvidaré”.

Antes de concluir, Tiago y Fidji, anunciaron que Faisy conducirá el segmento alterno Acapulco shore extremo, para polemizar más sobre los 13 participantes en el reality. Y también adelantaron que para octubre estrenarán nuevo reality reservándose el nombre, porque MTV “se ha posicionado entre los televidentes de paga como hacedora de realities”.