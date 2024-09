Elon Musk explica la inflación con foto de Salma Hayek ¿Por qué motivo?

En el tema de la inflación todos somos partícipes, hace referencia al aumento de los precios de bienes y servicios en un periodo de tiempo o representa la disminución del valor del dinero con respecto a la cantidad de bienes y servicios a comprar con él.

De hecho, ahora que Estados Unidos está a dos meses de sus elecciones presidenciales, donde Donald Trump busca nuevamente un lugar en la Casa Blanca y Kamala Harris desea ser la primera Presidenta de Estados Unidos, salen a la luz comentarios de otros magnates como Elon Musk sobre la política de aquel país.

Te puede interesar: Salma Hayek celebra a la primera Presidenta de México; "nos da esperanza de erradicar el feminicidio"

Recientemente el dueño de Tesla, SpaceX, X y otras marcas compartió su opinión sobre las finanzas del país norteamericano con una foto en bikini de la Salma Hayek.

¿Qué relación hay entre Salma Hayek y Elon Musk?

La realidad es que ninguna, el multimillonario únicamente habló en su red social X @elonmusk sobre la política monetaria con un meme de la veracruzana.

Gossip Al estilo de la Estatua de la Libertad; Salma Hayek celebra la Independencia de Estados Unidos [Foto]

El pasado 7 de septiembre el magnate sudafricano con nacionalidades canadiense y estadounidense posteó una fotografía de la actriz junto a la frase: “With government in control of monetary policy, chief threat in the field has become inflation F.A. Hayek not Salma”.

Hayek nails it again 😂 pic.twitter.com/uot5QBGs4r — Elon Musk (@elonmusk) September 8, 2024

Traducido a nuestro idioma el mensaje dice: “Con el gobierno en control de la política monetaria, la principal amenaza en este campo ha sido la inflación. F.A. Hayek, no Salma”; la foto está acompañada de un comentario de Musk diciendo “Hayek nails it again” que significa “Hayek lo hace de nuevo”.

Síguenos en nuestro nuevo canal de WhatsApp y recibe toda la información de Veracruz en tu celular ¡Es gratis!

No obstante, en su publicación se aclara que no se trata de la protagonista de Eternals sino que aprovechó el apellido de la oriunda de Coatzacoalcos, Veracruz para hacer una broma.

¿A quién se refería entonces? En su publicación menciona el nombre de F. A. Hayek, de acuerdo con la Universidad de Barcelona F. A. Von Hayek fue un economista y filósofo de la política austríaca.

Te puede interesar: ¡De los mejores días de su vida! Salma Hayek revela fotos de su vestido de bodas

Nació en Viena, Austria en el año de 1899 y para 1974 se le concedió el Premio Nobel por sus trabajos en economía.

Salma Hayek / Foto: Isaac Esquivel / Cuartoscuro.com

Su explicación de cómo los precios comunican información se considera ampliamente como una importante contribución a la economía que lo llevó a recibir el premio.

Es por ello que Musk citó al economista y realizó una broma para sus seguidores como comúnmente acostumbra, pero en esta ocasión aprovechó que tanto Salma como F.A. comparten el mismo apellido para llamar la atención de los usuarios al tratarse de una figura pública contemporánea.