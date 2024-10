Ernesto Contreras presenta en “El secreto del río” un acercamiento a las infancias trans

Su amistad y un secreto, unen a “Manuel” y “Erik”, dos niños de una comunidad en el Istmo de Tehuantepec, Oaxaca. Ambos son el centro de “El secreto de río”, la serie de Netflix se mantiene en el primer lugar de la plataforma en México, mientras que a nivel global ocupa la quinta posición.

Las complejidades de la transexualidad en comunidades de estados vulnerables de México, el abuso y la trata, así como el valor del amor y la amistad se muestran en la historia. Pero lo que más ha causado interés en el público es la manera en cómo se aborda el tema de las infancias trans, ya que “Manuel”, desde muy pequeño sabe que es alguien distinto a todos sus compañeros.

“Queríamos que fuera una serie para el público, con el objetivo de entretener, que se enganchen y que se interesen en lo que les va a pasar a los personajes principales, pero por otro lado, también queríamos aprovechar para hablar sobre infancias trans, homofobia, transfobia, del machismo, del abuso infantil, que son temas muy fuertes, pero evidentemente con mucha delicadeza, mucho tacto”, afirmó en entrevista con El Sol de México el director Ernesto Contreras.

Tras el deceso de su madre, el papá de “Manuel” va por él al pueblo y lo aleja de su comunidad. Veinte años más tarde, con una nueva identidad, “Sicarú” llega al pueblo y recuerda parte de su historia y de su secreto con “Erik” mientras intenta salvar a un pequeño de una ola de abusos.

La serie promueve las costumbres oaxaqueñas, desde las fiestas, la comida, incluso trajes típicos de la región istmeña, así como la lengua indígena zapoteca. Se adentra también en la historia de las muxes, quienes son consideradas como el tercer género.

“Siempre tuvimos contacto directo con ellas, en el cuarto de escritores, en el equipo había dos muxes que avalaban todo lo que estábamos poniendo para que no estuviera fuera de lugar o que no fuera apegado a la realidad.

“Tuvimos la oportunidad de dialogar con ellas en Juchitán y Tehuantepec y atender las problemáticas a las que se enfrentan día a día, sobre todo con este afán y objetivo de no romantizar o idealizar nada, sino contarlo como es”, comentó Contreras.

El realizador lamenta que la violencia contra la comunidad continúe. “Es bien sabido que continúan los crímenes de odio, de hecho, hace un par de semanas una compañera muxe fue asesinada; esto es algo que siempre ha existido y que es parte de esa lucha que tiene la propia comunidad de defender sus derechos y preservar su cultura zapoteca”, comentó.

En los roles de niños, la cinta es protagonizada por Mauro Guzmán como “Erik”, mientras que Manuel es interpretado por la actriz Frida Sofía Cruz Salinas. Para el cineasta, esta decisión se tomó con el fin de no afectar la infancia trans de quienes en algún momento sueñan con pertenecer a la comunidad Muxe.

“Hubo un acercamiento con niños muxes en la región, pero nos pareció que era como exponer demasiado a alguien que está en una edad muy sensible, muy susceptible, que apenas está descubriendo su propia identidad entonces no era algo prudente para el producto y los propios niños. No quería poner a actuar a nadie, a representar algo que no es.

“Pasamos por la posibilidad que fuera una niña trans la que interpretara el personaje, pero nos pareció violento pedirle a alguien que está en ese proceso, que a su corta edad tuviera que deconstruirse y volver a una personalidad que no es la que está buscando en su propio descubrimiento de su identidad”, aseguró Contreras.

Para encarnar a “Manuel”, Frida cambió totalmente de look, se cortó el cabello y “actuó” como un niño en busca de su libertad.

En los roles de adultos, Diego Calva da vida a “Erik” mientras que la actriz trans Trinidad González encarna a “Sicarú”, nombre que adoptó el personaje de “Manuel” al hacer su transición.

“No queríamos disfrazar a nadie, no queríamos a un actor que interpretara a una mujer trans, ni a una actriz que interpretara a una chica transexual, entonces nos dimos a la tarea de encontrar a ese personaje”, indicó Contreras.

“Estamos viviendo un momento interesante de apertura en cuanto a las ventanas del audiovisual, me parece que son temas que hace algunos años pudiera parecer impensable abordar una serie.

"Creo que es un momento para contar muchas historias con otros personajes, ángulos, perspectivas y esa ha sido mi apuesta, hablar de infinidad de historias que tenemos por ahí; mi objetivo principal es que haya una identificación y no crear productos de nicho, sino que lo vea el público en general porque, ante todo, es entretenimiento”, concluyó el director.