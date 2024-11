Escuchen a su corazón y no se dejen engañar, dice Bad Bunny a los votantes puertorriqueños

Bad Bunny pidió este martes a los puertorriqueños indecisos que "escuchen a su corazón y no se dejen engañar" a la hora de votar en unas elecciones clave en la isla, en las que el cantante urbano ha dado su apoyo a la Alianza de País.



El artista hizo fila como cualquier elector en el colegio St. John's, en el barrio de Condado de San Juan, donde la gente se le acercó para agradecerle su implicación en esta campaña política y se hizo fotos con él.



"Yo creo que al final del día todo el mundo en Puerto Rico está claro cuál es la mejor opción. El pueblo puertorriqueño no es bruto, no es tonto. El puertorriqueño es inteligente, es bravo y yo estoy seguro de que ellos saben cuál es la mejor decisión por Puerto Rico", afirmó Bad Bunny en declaraciones a Telemundo.

"Yo diría que piensen en sus hijos, piensen en sus nietos, piensen en su futuro, piensen en ellos mismos, en los que se han ido y quisieran volver, y que escuchen a su corazón por encima de lo que quieran inventar, las mentiras, que no se dejen engañar", agregó.



Bad Bunny ha invertido más de 450 mil dólares en vallas publicitarias y anuncios en medios de comunicación contra el gobernante Partido Nuevo Progresista (PNP) y participó en el masivo cierre de campaña de la Alianza de País (conformado por Movimiento Victoria Ciudadana y el Partido Independentista Puertorriqueño), donde mostró su respaldo al candidato a la gobernación independentista Juan Dalmau.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Juan Dalmau Ramírez (@juandalmaupr)

Los otros aspirantes a la gobernación son Jenniffer González, por el PNP; Jesús Manuel Ortiz, del Partido Popular Democrático (PPD), y Javier Jiménez, de Proyecto Dignidad (PD).



Según la encuesta publicada el pasado domingo por el principal periódico local, El Nuevo Día, González ganará la gobernación con el 37 por ciento de los votos, seguida por Dalmau, con un 29 por ciento, Ortiz (22 por ciento) y Jiménez (7 por ciento); pero un sondeo previo del diario El Vocero otorgaba a la primera solo el 31 por ciento, quedando en empate virtual con el candidato de la Alianza.

En declaraciones a otros medios locales, Bad Bunny lamentó además que "lo que se perfila es una confusión e incertidumbre" del proceso electoral en manos de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE).

"No nos han dado seguridad de que laestá preparada para este evento. En realidad no están listos", señaló el cantante, quien subrayó que su fe está puesta "en los puertorriqueños y en los funcionarios de colegios que están velando los votos".

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Benito (@badbunnypr)

Ante esta contienda tan reñida se han despertado temores de fraude, más después de que ayer un tribunal aprobara una solicitud del PNP para que se permita contar el voto adelantado aunque no haya representación de todos los partidos políticos en el proceso.

Además, la presidenta alterna de la CEE, Jessika D. Padilla Rivera, reconoció ayer que, cuando llegue el momento al final de la jornada, en el que tradicionalmente se emite una certificación preliminar de resultados, con toda probabilidad quedarán una considerable cantidad de votos por contar.

Padilla Rivera se refirió a los miles de votos adelantados que la CEE tiene que validar antes de contarlos y a aquellos que podrían tener que contarse posteriormente a mano durante el escrutinio por un problema técnico en la lectura de las máquinas.



Los puertorriqueños eligen en esta jornada gobernador, miembros de la Asamblea Legislativa y alcaldes, y votan en una consulta no vinculante sobre su estatus político con las opciones de estadidad (anexión a EU), independencia y soberanía en libre asociación.