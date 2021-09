Esta fue la terrible secuela que el Covid-19 le dejó a Maribel Guardia

La noticia del contagio de Covid-19 de Maribel Guardia y su esposo se dio a conocer a principios de este año, sin embargo, la actriz lo mantuvo en secreto, dándolo a conocer cuando ya estaba curada (en las fiestas de año nuevo).

No obstante, recientemente reveló en el programa Ventaneando cuales fueron las secuelas que esta enfermedad le dejó, mismas que casi le cuestan su trabajo como actriz.

Leer más: Por indicación médica, Toño Mauri recibe tercera dosis contra Covid-19

Gossip Latin Lover tiene Covid-19; así lo confirmó en redes

Uno de los problemas que más alarmaron a la bella modelo de 62 años fue la disminución en su memoria.

“Fíjate que el Covid, no me afectó en eso, me afectó en otras cosas, porque me dejó muy mal de la memoria, inicialmente estaba muy preocupada. Veía un vaso y yo sabía que era vaso, pero no podía decir vaso. Un día estaba en un programa de televisión, la capital de Francia, París, y yo no pude decirlo. Terrible la memoria, me tenía muy angustiada”, dijo en el programa de espectáculos.

También confesó que no acudió con un especialista para que la valoraran o dieran tratamiento, pues tenía miedo.

“No fui con nadie, la verdad. Me puse vitaminas, me metí una mamila de vitamina c. Cuando estaba con Covid me puse muchas vitaminas, muchas cosas. Mi marido si estuvo muy mal, casi se muere, fueron momentos de muchas angustias, también la tensión que vives, yo creo que si te afecta, pues a diferentes niveles… Pero gracias a Dios las cosas están muy bien, yo me siento mucho mejor de eso, por eso me encanta el teatro, tengo que memorizar y siempre me mantiene el cerebro al día”, dijo Maribel.

Asimismo, su esposo Mario Chacón también tuvo algunas secuelas, pues sufrió de un hipo muy molesto durante todo el tiempo que estuvo enfermo, además le salieron bolas en todo el cuerpo.

Ambos lograron superar esta terrible enfermedad, y a pesar de que se encuentran en el rango de edad vulnerable, con los cuidados necesarios y guardando cuarentena, salieron adelante.

Hoy en día siguen cuidándose, pues este virus sigue presente y desafortunadamente ha cobrado la vida de miles de personas alrededor del mundo.