'Estaba bien rico', filtran presuntos mensajes del hijo de Yahir

Tristán Othón, hijo del cantante sonorense Yahir continúa en el ojo del huracán por las diversas polémicas en las que se ha visto involucrado, comenzando desde su aparición en la pantalla, pues en noviembre del 2021 participó en una entrevista donde confesó abiertamente que es bisexual y que le gustaría dedicarse al porno gay.

No obstante, a pocos días de concluir el año, el joven fue acusado por su ex manager debido a que no pagó sus honorarios, incluso lo bloqueó de todas las redes sociales, mientras aseguran que gastaba su dinero en drogas, alcohol y en “darle gusto” a su nueva novia.

En esta ocasión se filtraron supuestos mensajes donde aparentemente el joven tiene deseos incestuosos con su padre. Fue a través del programa “Chisme No Like” que se compartió la captura de pantalla donde Tristán está hablando con un amigo sobre su padre Yahir.

En el mes de noviembre, Tristán Othón habló públicamente sobre su sexualidad y que le gustaría dedicarse a ser actor porno/Foto: Cortesía | @yahirmusic

Pero, sin duda el mensaje que encendió las alarmas en Internet fue que escribió que “se le antoja su papá”.

"Mi papá está bien rico, yo me bañaba con él hasta los 12 años y me encantaba verlo", respondió Tristán en el supuesto chat.

Cuenta la otra persona implicada en la conversación que se le “antojaba” Yahir desde el momento que mostró sus glúteos en La Academia, a lo que el hijo del cantante respondió que a él también.

Cabe recordar que no es la primera vez que el hijo del intérprete “La locura” que está envuelto en una polémica, pues como se mencionó anteriormente el joven ha acaparado la atención de los medios debido a la vida de excesos que lleva y que presume en cada entrevista.

Por su parte, Yahir rompió el silencio y confesó que el año 2021 fue duro para él y su familia, pues sufrió con la recaída de su hijo, además expresó que lo ha apoyado en muchas ocasiones y que se siente frustrado por la actitud que ha tomado estos últimos meses.

Yahir rompió el silencio y confesó que el año 2021 fue duro para él y su familia, pues sufrió con la recaída de su hijo Tristán/Foto: Cortesía | Chisme No Like

Hasta el momento Tristán no ha aceptado o negado dicha información, sin embargo las críticas continúan aumentando, pues hasta el actor y conductor de televisión Javier Ceriani describió el hecho como una situación “muy enferma”, pues se trata de la persona que le dio la vida.

Publicado originalmente en El Sol de Hermosillo