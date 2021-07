Esto decía la carta que YosStop le envió a su novio desde prisión

La influencer YosStop permanece en prisión preventiva luego de ser acusada por la joven Ainara Suárez, quien la señaló por los delitos posesión y difusión de pornografía infantil.

Hace unos días se informó que la famosa sería vinculada a proceso.

En esta ocasión, la influencer le envió una carta a su novio, Gerardo González, con quien mantiene una relación desde hace 8 años, en la cual le expresa cuanto lo ama y extraña, además de lo difícil que ha sido para ella estar encerrada.

Por medio de sus historias de Instagram, la pareja de Yoss compartió que pudo ver a su novia en el penal femenil de Santa Martha Acatitla, y aprovechó para llevarle un pay de elote, mismo que podría compartir con sus compañeras.

De la misma manera, compartió varias capturas de la carta que le entregó su novia, la cual logró conmoverlo.

"Es muy difícil estar separada de ustedes, independientemente de todo lo horrible que es la situación, si estuviera contigo todo sería mucho mejor. Quiero que sepas que eres lo más importante para mí, que ninguno de nuestros problemas, ni siquiera cuando nos separamos 1 año, ha sido realmente fuerte", se lee en la carta de Yoseline.

La joven también dijo que tiene muchos defectos, pero que jamás fue su intención lastimar a otras personas, y se describe como "transparente y honesta".

Foto: Historias de Instagram | @gobj29

En otra hoja, la también actriz describe las emociones que ha tenido al estar en prisión, y toda la incertidumbre que la rodea, pues no sabe que pasara con ella.

"El psicólogo dice que mande a mi Freud por un café. Estoy sintiendo un chingo de emociones. Sé que hay que aguantar vara, sé que esto se va a resolver, pero ¿cuándo?, ¿cuánto tiempo?, ¿qué pasará en mi ausencia? (...). No lo sé... lo que sí sé es que espero con ansias que esto termine", expresa Hoffman.

Para finalizar, le dice que le espera ser rescatada por él, y que lo ama.

"Eres mi príncipe y aunque no me guste ser rescatada, espero a que me rescates. TE AMO UN CHINGO", y firma con "Atte: tu nena Yoss".

Foto: Historias de Instagram | @gobj29

Cabe mencionar que, YosStop pasará un par de meses en prisión preventiva, pues en ese periodo será juzgada por las autoridades, quienes finalmente hallaran una resolución para su caso, el cual ha sido muy sonado en los medios.