Estrenan comedia que dejó pendiente Benito Castro

Benito Castro tenía un proyecto en puerta antes de fallecer. En septiembre del año pasado, tenía una cita en Televisa para comenzar la grabación de una serie de comedia que lo reuniría con María Elena Saldaña, luego de años de haber compartido el programa "La Güereja y algo más" (1998).

Esto no se concretó debido a que Castro sufrió una caída en su casa, accediente que posteriormente le arrebató la vida, lo que obligó al productor Reynaldo López a realizar los cambios pertinentes en el momento para sacar adelante el proyecto, dejando a Manuel "El Flaco" Ibáñez como el reemplazo "temporal", según se creyó en ese entonces.

“En el primer día de grabación sucedió el accidente de Benito, a las 10 de la mañana me avisaron que él estaba hospitalizado y de inmediato me propuso Reynaldo al Flaquito Ibáñez, luego me platicó que él aceptó grabar durante el tiempo que Benito estuviera en el hospital, pero que cuando se recuperara, se iría del proyecto porque este papel era de Benito”, afirmó Saldaña en conferencia de prensa.

“Al final, la vida no lo quiso así, tuvimos esa pérdida tan grande, pero Dios nos regaló un gran actor para este proyecto, el Flaquito”, agregó la actriz.

Unir a la familia a través de la risa fue uno de los pilares fundamentales en el que se basó el productor para crear la nueva sitcom “Más vale sola”, que cuenta la historia de dos medias hermanas que se reencuentran luego de años.

OMG! Adrián Marcelo asegura que atacará a Arath de la Torre hasta hacerlo explotar: lo voy a tronar

Todo comienza con el patriarca de la familia Maldonado, Amador (Manuel “El Flaco” Ibáñez) quien por consumir en exceso unas pastillitas azules se provoca un infarto. Mientras se encuentra en el hospital, aún convaleciente, su hija Pilar (Cecilia Galliano) acude de inmediato a verlo, es ahí cuando conoce a la terapeuta del amor Julieta (María Elena Saldaña), una mujer con gran carácter a pesar de su pequeña estatura.

Las dos descubren en ese momento que son hermanas y exigen una explicación a su papá; mientras eso sucede, los tres tendrán que vivir juntos, lidiando entre sí con cada uno de sus defectos.

La comedia se complementa con las actuaciones de Cecilia Galliano, quien aseguró que aprendió muchísimo de grandes comediantes.

“El reto de estar aquí es que cuando tienes a dos grandes comediantes a tu lado, tienes que poner tu mayor concentración y aprender, yo soy como una esponja, estoy viendo todo el tiempo cómo lo hacen, cuando me falta algo, pregunto, no soy una mujer que digo que ya lo sé todo“, indicó.

➡️ Únete al canal de El Sol de México en WhatsApp para no perderte la información más importante

Alexis Ayala, Michel López y el Influencer Chaparro Chuacheneger completan el elenco de la serie de 16 capítulos, mientras que Manuel Landeta, Nicole Vale, Alejandra Ávalos, Gabriel Soto, Lalo Manzano, Lourdes Munguía, Olivia Collins y Lorena Herrera serán algunas de las estrellas invitadas de la comedia.

"Más vale sola" se estrenará a casi un año del aniversario luctuoso de Castro, este domingo 1 de septiembre, a las 20:00 horas, por Las Estrellas, previo al inicio de La Casa de los Famosos México.